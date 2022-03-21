Ночь на стадионе: футбольный клуб из Нидерландов необычным способом поддержал Украину

Все желающие могут поспать на стадионе. Вырученные средства будут перечислены детям из Украины, бежавшим от войны.

В ночь с 22 на 23 марта нидерландский футбольный клуб "НАК" из города Бреда проведет необычную благотворительную акцию, чтобы собрать средства для украинских детей, которые бежали от войны. Об этом сообщается на странице "НАК" Бреды в Facebook.

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20 молодых сотрудников клуба проведут ночь на стадионе "Рат Верлег". Так руководство клуба решило показать, что каждому нужно безопасное место для сна.

[ + – ] Беженцы в Нидерландах [ + – ] Беженцы в Нидерландах

В акции могут принять участие все желающие, а вырученные средства будут перечислены несовершеннолетним беженцам из Украины.

Напомним, что украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук выиграла серебро на ЧМ и посвятила медаль Украине. Спортсменка завоевала дебютную медаль в тройном прыжке. В своем посте в Instagram прыгунья назвала украинцев сильной и независимой нацией.

Гонщики Формулы-1 оригинальным способом поддерживают Украину. Гоночные шлемы с элементами дизайна в цветах украинского флага стали новым трендом. Первый такой шлем был у немецкого пилота Aston Martin Себастьяна Феттеля: флаг Украины, голубь и надпись No war украсили его шлем.

Ранее Фокус сообщал, что российский транслятор Okko во время матча испанской "Примеры" между "Реалом" и "Барселоной" скрыл надпись "Stop Invasion". В России продолжают отрицать факт войны с Украиной даже во время спортивных трансляций.