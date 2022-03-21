Российский транслятор Okko скрыл надпись Stop Invasion во время матча "Реал" - "Барселона" (фото)

В России продолжают отрицать войну с Украиной даже в трансляциях футбольных матчей.

Во время матча 29-го тура чемпионата Испании "Реал" — "Барселона" российский транслятор Okko проигнорировал элемент официального оформления телевизионной картинки, сообщает издание Sport.ua.

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С целью поддержать Украину во время военной агрессии России, руководство Ла Лиги решило добавить плашку с надписью "Stop Invasion" (Остановите вторжение). Но российский транслятор матчей чемпионата Испании решил не показывать этот слоган и заклеил его официальным логотипом Ла Лиги.

Вот, как выглядела трансляция матча в Украине и во всем мире.

[ + – ] "Реал" - "Барселона": Ла Лига разместила призыв остановить вторжение России в Украину Фото: Скриншот

Картинка матча "Реал" — "Барселона" в России существенно отличалась от всего мира.

[ + – ] Трансляция матча Реал - Барселона в России Фото: Скриншот

Отметим, что матч "Реал" — "Барселона" завершился сенсационной победой каталонской команды со счетом 4:0. Дубль в свой актив записал новичок "Барселоны" Пьер-Эмерик Обамеянг.

Это не первый случай, когда российские телетрансляторы нарушают регламент трансляций иностранных чемпионатов. Ранее Фокус рассказывал, что телеканал "Матч ТВ" проигнорировал требование немецкой Бундеслиги использовать обновленный логотип чемпионата, который выполнен в цветах украинского флага. Организаторы чемпионата пригрозили лишить "Матч ТВ" прав на показ турнира.

Ранее о решении прекратить трансляции своих чемпионатов в России объявили руководители английской Премьер-лиги и французской Лиги 1.

Фокус также рассказывал о том, что в России заменили несколько кадров трансляции матча 1/8 финала Лиги Европы "Вест Хэм" — "Севилья", в котором украинец Андрей Ярмоленко забил победный гол. Во время выхода Ярмоленко на замену и после того, как он забил победный мяч, в общей трансляции показывали планы трибун, где болельщики развернули украинский флаг. В России эти кадры заменили людьми, которые едят бургер.