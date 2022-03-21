Російський транслятор Okko сховав напис Stop Invasion під час матчу "Реал" — "Барселона" (фото)

У Росії продовжують заперечувати війну з Україною навіть у трансляціях футбольних матчів.

Під час матчу 29 туру чемпіонату Іспанії "Реал" — "Барселона" російський транслятор Okko проігнорував елемент офіційного оформлення телевізійної картинки, повідомляє видання Sport.ua.

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З метою підтримати Україну під час військової агресії Росії керівництво Ла Ліги вирішило додати плашку з написом "Stop Invasion" (Зупиніть вторгнення). Але російський транслятор матчів чемпіонату Іспанії вирішив не показувати цей слоган і заклеїв його офіційним логотипом Ла Ліги.

Ось як виглядала трансляція матчу в Україні й у всьому світі.

[ + – ] "Реал" — "Барселона": Ла Ліга розмістила заклик зупинити вторгнення Росії в Україну Фото: Скріншот

Картинка матчу "Реал" — "Барселона" в Росії суттєво відрізнялася від усього світу.

[ + – ] Трансляція матчу Реал — Барселона у Росії Фото: Скриншот

Зазначимо, що матч "Реал" — "Барселона" завершився сенсаційною перемогою каталонської команди з рахунком 4:0. Дубль до свого активу записав новачок "Барселони" П'єр-Емерік Обамеянг.

Не перший випадок, коли російські телетранслятори порушують регламент трансляцій іноземних чемпіонатів. Раніше Фокус розповідав, що телеканал "Матч ТВ" проігнорував вимогу німецької Бундесліги використати оновлений логотип чемпіонату, виконаний у кольорах українського прапора. Організатори чемпіонату погрожували позбавити "Матч ТВ" прав на показ турніру.

Раніше про рішення припинити трансляції своїх чемпіонатів у Росії оголосили керівники англійської Прем'єр-ліги та французької Ліги 1.

Фокус також розповідав про те, що в Росії замінили кілька кадрів трансляції матчу 1/8 фіналу Ліги Європи "Вест Гем" — "Севілья", в якому українець Андрій Ярмоленко забив переможний гол. Під час виходу Ярмоленка на заміну та після того, як він забив переможний м'яч, у спільній трансляції показували плани трибун, де вболівальники розгорнули український прапор. У Росії ці кадри замінили людьми, які їдять бургер.