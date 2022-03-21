Ніч на стадіоні: футбольний клуб із Нідерландів незвичайним способом підтримав Україну

Усі охочі можуть поспати на стадіоні. Отримані кошти перерахують дітям з України, які втекли від війни.

У ніч із 22 на 23 березня нідерландський футбольний клуб "НАК" із міста Бреда проведе незвичайну благодійну акцію, щоб зібрати кошти для українських дітей, які втекли від війни. Про це повідомляють на сторінці "НАК" Бреди у Facebook.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Спорт" в Facebook Підписатись

20 молодих співробітників клубу проведуть ніч на стадіоні "Рат Верлег". Так керівництво клубу вирішило показати, що кожному потрібне безпечне місце для сну.

[ + – ] Біженці у Нідерландах [ + – ] Біженці у Нідерландах

В акції можуть взяти участь усі охочі, а отримані кошти перерахують неповнолітнім біженцям з України.

Нагадаємо, що українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук виграла срібло на ЧС та присвятила медаль Україні. Спортсменка здобула дебютну медаль у потрійному стрибку. У своїй публікації в Instagram стрибунка назвала українців сильною та незалежною нацією.

Перегонники Формули-1 оригінальним способом підтримують Україну. Шоломи для перегонів з елементами дизайну в кольорах українського прапора стали новим трендом. Перший такий шолом був у німецького пілота Aston Martin Себастьяна Феттеля: прапор України, голуб та напис No war прикрасили його шолом.

Раніше Фокус повідомляв, що російський транслятор Okko під час матчу іспанської "Прімери" між "Реалом" та "Барселоною" приховав напис "Stop Invasion". У Росії й далі заперечують факт війни з Україною навіть під час спортивних трансляцій.