Первая ракетка мира Эшли Барти объявила о завершении карьеры в 25 лет (видео)

Спортсменка не впервые уходит из тенниса, но теперь приняла окончательное решение.

Австралийская теннисистка Эшли Барти заявила, что завершает профессиональную карьеру. Об этом 25-летняя спортсменка объявила на своей странице в Instagram.

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Барти опубликовала видео, в котором она говорит со своей подругой, бывшей австралийской теннисисткой Кейси Деллаквой. Фрагмент этого разговора Эшли Барти сопроводила следующей подписью.

"Сегодня для меня сложный и наполненный эмоциями день, когда я объявляю о своем уходе из тенниса. Я не знала, как поделиться с вами этой новостью, поэтому попросила моего хорошего друга Кейси Деллакву помочь мне. Я так благодарна за все, что дал мне этот вид спорта, и ухожу с чувством гордости и удовлетворения. Спасибо всем, кто поддерживал меня на этом пути, я всегда буду благодарна за воспоминания на всю жизнь, которые мы создали вместе", — написала Барти.

25-летняя спортсменка также отметила, что о причинах своего ухода расскажет на пресс-конференции, которая состоится завтра.

[ + – ] Эшли Барти объявила о завершении карьеры

В комментариях к этому посту высказалось несколько известных теннисистов. Например, ее соотечественница и партнерша по сборной Австралии Саманта Стосур поздравила Барти со всеми ее достижениями и пожелала хорошего отдыха.

Отметим, что в 25 лет Эшли Барти выиграла три турнира Большого Шлема: в 2019 году она была сильнейшей на "Ролан Гаррос", в 2021 праздновала победу на "Уимблдоне", а в январе текущего года победила на Australian Open.

Ранее Барти уже уходила из тенниса: в 2015-2016 годах Эшли играла в крикет, но затем решила вернуться в большой теннис.

Напомним, Фокус рассказывал о рекордной победе испанца Рафаэля Надаля: он одержал победу в финале Australian Open-2022 и записал в свой актив 21-й титул "Большого Шлема".