Перша ракетка світу Ешлі Барті оголосила про завершення кар'єри у 25 років (відео)

Спортсменка не вперше йде з тенісу, але тепер прийняла остаточне рішення.

Австралійська тенісистка Ешлі Барті заявила, що завершує професійну кар'єру. Про це 25-річна спортсменка оголосила на своїй сторінці в Instagram.

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Барті опублікувала відео, в якому вона говорить зі своєю подругою, колишньою австралійською тенісисткою Кейсі Деллаквою. Фрагмент цієї розмови Ешлі Барті супроводжувала наступним підписом.

"Сьогодні для мене складний і наповнений емоціями день, коли я оголошую про свій відхід з тенісу. Я не знала, як поділитися з вами цією новиною, тому попросила мою хорошу подругу Кейсі Деллакву допомогти мені. Я така вдячна за все, що дав мені цей вид спорту, і йду з почуттям гордості та задоволення. Дякую всім, хто підтримував мене на цьому шляху, я завжди буду вдячна за спогади на все життя, які ми створили разом”, — написала Барті.

25-річна спортсменка також зазначила, що про причини свого відходу розповість на пресконференції, яка відбудеться завтра.

[ + – ] Ешлі Барті оголосила про завершення кар'єри

У коментарях до цього посту висловилося кілька відомих тенісистів. Наприклад, її землячка та партнерка зі збірної Австралії Саманта Стосур привітала Барті з усіма її досягненнями та побажала гарного відпочинку.

Зазначимо, що у 25 років Ешлі Барті виграла три турніри Великого шлему: у 2019 році вона була найсильнішою на "Ролан Гаррос", у 2021 святкувала перемогу на "Вімблдоні", а в січні цього року перемогла на Australian Open.

Раніше Барті вже йшла з тенісу: у 2015-2016 роках Ешлі грала в крикет, але потім вирішила повернутися у великий теніс.

Нагадаємо, Фокус розповідав про рекордну перемогу іспанця Рафаеля Надаля: він здобув перемогу у фіналі Australian Open-2022 та записав у свій актив 21-й титул "Великого шлему".