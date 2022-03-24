УПЛ не будет доигрывать сезон за пределами Украины

В УПЛ считают, что выезжать за рубеж и играть в футбол там будет некорректно по отношению к нашим воинам и другим гражданам, оставшимся в Украине.

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий считает несостоятельной идею выездного чемпионата Украины по футболу, например в Польше или Турции. Об этом сообщает Fanday.

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По словам чиновника, в стране действует военное положение, поэтому нужно оставаться здесь и делать все необходимое для победы.

"Выезжать за рубеж и играть в футбол там будет некорректно по отношению к нашим воинам и обычным гражданам, которые остались в стране", — пояснил он.

По словам чиновника, сейчас основная задача в том, чтобы все клубы и футболисты были в безопасности.

"Пока действует военное положение, все наши действия направлены на победу, — объяснил Дикий. — Когда мы победим, соберемся и обсудим дальнейшую судьбу чемпионата и примем решение".

"Даже когда была вспышка эпидемии коронавируса, УПЛ стала одной из первых лиг, которая возобновила матчи. Если обстоятельства позволят, мы сделаем все, чтобы завершить чемпионат, согласно спортивному принципу", — напомнил чиновник.

Напомним, что в сезоне 2021/2022 в Италии и Англии не хотят видеть футболистов из Украины. Немецкая Бундеслига тоже решила не регистрировать бегущих от войны футболистов из Украины, как бы чего не вышло и не навредить принципу честной борьбы в чемпионате.

Ранее Фокус сообщал, что российские войска убили основателя украинского фан-клуба "Ман Юнайтед", и теперь руководство "красных дьяволов" хочет помочь родственникам погибшего Александра Кукина, которые также находились вместе с ним в обстрелянном россиянами автомобиле.