УПЛ не дограватиме сезон за межами України

В УПЛ вважають, що виїжджати за кордон і грати у футбол там буде некоректно стосовно наших воїнів та інших громадян, які залишилися в Україні.

Виконавчий директор УПЛ Євген Дикий вважає недоречною ідею виїзного чемпіонату України з футболу, наприклад, у Польщі чи Туреччині. Про це повідомляє Fanday.

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За словами чиновника, в країні діє воєнний стан, тому треба залишатися тут і робити все необхідне для перемоги.

"Виїжджати за кордон і грати у футбол там буде некоректно стосовно наших воїнів та звичайних громадян, які залишилися в країні", — пояснив він.

За словами чиновника, зараз основне завдання в тому, щоб усі клуби та футболісти були в безпеці.

"Поки діє воєнний стан, всі наші дії спрямовані на перемогу, — пояснив Дикий. — Коли ми переможемо, зберемося та обговоримо подальшу долю чемпіонату та ухвалимо рішення".

"Навіть коли був спалах епідемії коронавірусу, УПЛ стала однією з перших ліг, яка відновила матчі. Якщо обставини дозволять, ми зробимо все, щоб завершити чемпіонат, згідно зі спортивним принципом", — нагадав чиновник.

Нагадаємо, що в сезоні 2021/2022 в Італії та Англії не хочуть бачити футболістів з України. Німецька Бундесліга теж вирішила не реєструвати футболістів з України, які тікають від війни, як би чого не вийшло і не зашкодити принципу чесної боротьби в чемпіонаті.

Раніше Фокус повідомляв, що російські війська вбили засновника українського фан-клубу "Ман Юнайтед", і тепер керівництво "червоних дияволів" хоче допомогти родичам загиблого Олександра Кукіна, які також перебували разом із ним в обстріляному росіянами автомобілі.