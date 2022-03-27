Громкий трансфер: "Барселона" договорилась о переходе Роберта Левандовски

Каталонский клуб уже договорился с футболистом, но трансферу препятствует действующий клуб поляка — "Бавария".

Польский нападающий мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски может стать игроком ФК "Барселона", сообщает издание Sport Italia.

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По информации источника, 34-летний футболист уже достиг договоренности с каталонским клубом, но трансфер в ближайшее время оценивается как маловероятный, из-за контракта Левандовски с Баварией. Он рассчитан до июня 2023 года.

Отмечается, что руководители "Барселоны" вели переговоры с Левандовски в течение последних нескольких недель.

"Барселона" переживает один из тяжелейших экономических кризисов. Из-за этого руководители клуба вынуждены пересмотреть свою трансферную политику и усиливают состав либо свободными агентами, либо арендованными футболистами. Еще одной опцией стала возможность приобретения игроков в рассрочку, как произошло с Ферраном Торресом из "Манчестер Сити".

Роберт Левандовски выступает за "Баварию" с 2014 года: он перешел в мюнхенский клуб из "Боруссии" (Дортмунд). С 2014 года в составе "Баварии" Роберт Левандовски выиграл Лигу чемпионов УЕФА (2020), 7 чемпионских титулов в Германии, 3 Кубка и 5 Суперкубков Германии, а также Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. Он также 6 раз становился лучшим бомбардиром чемпионата Германии, а в 2021 году получил "Золотую бутсу" — награду, которая вручается лучшему бомбардиру чемпионатов стран-участниц УЕФА.

Ранее Фокус рассказывал, что новичок "Барселоны" Ферран Торрес порекомендовал руководству клуба приобрести у "Манчестер Сити" украинского полузащитника Александра Зинченко. По мнению испанского футболиста, Александр Зинченко может стать достойной заменой Жорди Альбе, который на протяжении последних десяти лет выступал на позиции левого защитника в "Барселоне".