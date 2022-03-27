Гучний трансфер: "Барселона" домовилася про перехід Роберта Левандовського

Каталонський клуб уже домовився з футболістом, але трансферу перешкоджає чинний клуб поляка — "Баварія".

Польський нападник мюнхенської "Баварії" Роберт Левандовський може стати гравцем ФК "Барселона", повідомляє видання Sport Italia.

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За інформацією джерела, 34-річний футболіст уже досяг домовленості з каталонським клубом, але трансфер найближчим часом оцінюється як малоймовірний через контракт Левандовські з "Баварією". Він розрахований до червня 2023 року.

Зазначається, що керівники "Барселони" вели переговори з Левандовським протягом останніх кількох тижнів.

"Барселона" переживає одну з найважчих економічних криз. Через це керівники клубу змушені переглянути свою трансферну політику та посилюють склад або вільними агентами, або орендованими футболістами. Ще однією опцією стала можливість придбання гравців в розстрочку, як сталося з Ферраном Торресом з "Манчестер Сіті".

Роберт Левандовскі виступає за "Баварію" з 2014 року: він перейшов до мюнхенського клубу з "Боруссії" (Дортмунд). З 2014 року у складі "Баварії" Роберт Левандовскі виграв Лігу чемпіонів УЄФА (2020), 7 чемпіонських титулів у Німеччині, 3 Кубки та 5 Суперкубків Німеччини, а також Суперкубок УЄФА та клубний чемпіонат світу. Він також 6 разів ставав найкращим бомбардиром чемпіонату Німеччини, а у 2021 році отримав "Золоту бутсу" — нагороду, яка вручається найкращому бомбардиру чемпіонатів країн-учасниць УЄФА.

Раніше Фокус розповідав, що новачок Барселони Ферран Торрес порекомендував керівництву клубу придбати у Манчестер Сіті українського півзахисника Олександра Зінченка. На думку іспанського футболіста, Олександр Зінченко може стати гідною заміною Жорді Альбе, який упродовж останніх десяти років виступав на позиції лівого захисника у "Барселоні".