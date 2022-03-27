"Лейкемия вернулась". Бывший футболист "Лацио" Михайлович заявил о проблемах со здоровьем

Сербский тренер вновь будет бороться за свою жизнь после того, как победил рак в 2019 году.

Главный тренер итальянского футбольного клуба "Болонья" Синиша Михайлович заявил, что снова болен лейкемией. Об этом сообщает Daily Mail.

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53-летний тренер во время пресс-конференции сказал журналистам, что после недавнего обследования он получил неутешительные результаты: лейкемия, с которой он боролся в 2019 году, вернулась в его организм.

"Мое выздоровление после трансплантации костного мозга в 2019 году проходило отлично, но, к сожалению, эти болезни коварны", — сказал Синиша Михайлович.

Когда Михайлович впервые получил неутешительный диагноз, он прошел три курса химиотерапии и пересадку костного мозга. Тогда ему удалось одержать победу над болезнью и вернуться к работе.

"По результатам последнего анализа появились некоторые тревожные звоночки, и существует риск повторного появления болезни", — заявил Синиша Михайлович.

"Болонья" и Синиша Михайлович: контракт будет продлен

Клуб, который сейчас тренирует сербский специалист, готов продлить с ним контракт. Михайлович возглавил "Болонью" в январе 2019 года. В период, когда стало известно о его болезни, руководство "Болоньи" оказало тренеру помощь. Теперь боссы клуба предлагают ему новый контракт. Как сообщает Football Italia, новое трудовое соглашение Синиши Михайловича с клубом будет действовать до лета 2024 года.

В первый сезон сербский тренер спас "Болонью" от вылета из Серии А, а в последних двух сезонах Серии А команда финишировала на 12-й позиции из 20. В настоящее время "Болонья" находится на той же позиции с 33 очками после 29 игр.

Синиша Михайлович: карьерные достижения

Отметим, что Синиша Михайлович был успешным футболистом. В составе сербского клуба "Црвена Звезда" он дважды выигрывал чемпионат Югославии, а впервые сделал это в составе клуба "Войводина". С той же "Црвеной Звездой" Синиша Михайлович выиграл Кубок Европейских чемпионов в 1991 году — турнир-предшественник Лиги чемпионов УЕФА.

Не менее успешным был и итальянский период карьеры Михайловича. Перейдя в "Лацио", он стал чемпионом Италии (2000), дважды обладателем Кубка Италии (2000; 2004), а также выиграл Кубок обладателей Кубков (1999). Позже, в составе уже миланского "Интера", опытный футболист снова выиграл золотые медали чемпионата Италии (2005/2006), Суперкубок Италии и дважды — кубок страны.

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