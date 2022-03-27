"Лейкемія повернулася". Колишній футболіст "Лаціо" Михайлович заявив про проблеми зі здоров'ям

Сербський тренер знову боротиметься за своє життя після того, як переміг рак у 2019 році.

Головний тренер італійського футбольного клубу "Болонья" Сініша Михайлович заявив, що знову хворий на лейкемію. Про це повідомляє Daily Mail.

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53-річний тренер під час прес-конференції сказав журналістам, що після нещодавнього обстеження він отримав невтішні результати: лейкемія, з якою він боровся у 2019 році, повернулася до його організму.

"Моє одужання після трансплантації кісткового мозку у 2019 році відбувалося чудово, але, на жаль, ці хвороби підступні", — сказав Сініша Михайлович.

Коли Михайлович уперше отримав невтішний діагноз, він пройшов три курси хіміотерапії та пересадку кісткового мозку. Тоді йому вдалося здобути перемогу над хворобою та повернутися до роботи.

"За результатами останнього аналізу з'явилися деякі тривожні дзвіночки, і існує ризик повторної появи хвороби", — заявив Сініша Михайлович.

"Болонья" та Сініша Михайлович: контракт буде продовжено

Клуб, що зараз тренує сербський фахівець, готовий продовжити з ним контракт. Михайлович очолив "Болонью" у січні 2019 року. У період, коли стало відомо про його хворобу, керівництво "Болоньї" надало тренеру допомогу. Тепер боси клубу пропонують новий контракт. Як повідомляє Football Italia, нова трудова угода Сініші Михайловича з клубом діятиме до літа 2024 року.

У перший сезон сербський тренер врятував "Болонью" від вильоту із Серії А, а в останніх двох сезонах Серії А команда фінішувала на 12-й позиції з 20. Наразі "Болонья" перебуває на тій же позиції із 33 очками після 29 ігор.

Сініша Михайлович: кар'єрні досягнення

Зазначимо, що Сініша Михайлович був успішним футболістом. У складі сербського клубу "Црвена Зірка" він двічі вигравав чемпіонат Югославії, а вперше зробив це у складі клубу "Войводіна". З тією ж "Црвеною Зіркою" Сініша Михайлович виграв Кубок Європейських чемпіонів 1991 року — турнір-попередник Ліги чемпіонів УЄФА.

Не менш успішним був і італійський період кар'єри Михайловича. Перейшовши до "Лаціо", він став чемпіоном Італії (2000), двічі володарем Кубка Італії (2000; 2004), а також виграв Кубок володарів Кубків (1999). Пізніше, у складі вже міланського "Інтера", досвідчений футболіст знову виграв золоті медалі чемпіонату Італії (2005/2006), Суперкубок Італії та двічі – кубок країни.

Раніше Фокус розповідав, що до Великобританії прибула 21 українська дитина для лікування раку. Діти, які евакуювалися, спочатку були дуже злякані, коли сіли в літак, також вони не розуміли англійську мову.