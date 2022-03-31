ФИФА запретила Павелко выступать с кадрами обстрелов украинских городов (видео)

Во время конгресса также было принято решение о предоставлении русскому языку статуса одного из шести официальных языков ФИФА.

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В Дохе состоялся 72-й конгресс ФИФА, на котором планировалось рассмотрение вопроса об исключении России из числа стран-участниц международной футбольной ассоциации.

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Помимо того, что ФИФА не рассматривала вопрос исключения России, произошел еще один конфликт. Президент организации Джанни Инфантино в своей речи упомянул о войне в Украине, назвав происходящее "ужасным конфликтом", а после слово было предоставлено президенту УАФ Андрею Павелко, который обратился к присутствующим по видеосвязи.

Как сообщает журналист и директор телеканалов "Футбол 1/2/3" Александр Денисов на своей странице в Facebook, выступление Павелко отличалось от того, что было запланировано изначально. По словам Денисова, президент УАФ собирался сопроводить свой спич с призывом к миру кадрами разбомбленных в следствие российской агрессии украинских городов, однако ФИФА запретило использовать эти материалы на конгрессе. Вместе с тем, Денисов опубликовал изначальный вариант видео, которое должно было быть показано на заседании.

"Так сегодня должно было выглядеть видеообращение президента УАФ Андрея Павелко к конгрессу ФИФА. Но ФИФА не позволило демонстрировать на экране кадры войны в Украине, в результате из видеоролика удалили видео преступлений российской армии, оставив лишь прямую речь главы УАФ", — написал Денисов.

[ + – ] Оригинал видео Андрея Павелко на конгрессе ФИФА

Также журналист обратил внимание, что на конгрессе было принято решение о предоставлении русскому языку статуса официального в ФИФА.

"Это все, что нужно знать о партнерстве и солидарности ФИФА в момент тяжелейшего испытания для Украины", — отметил Денисов.

Напомним, ранее Фокус рассказывал о том, как ведущий российского телеканала "Матч ТВ" Антон Анисимов оскорбил футболистов сборной Польши.