ФІФА заборонила Павелку виступати з кадрами обстрілів українських міст (відео)

Під час конгресу також було ухвалено рішення про надання російській мові статусу однієї із шести офіційних мов ФІФА.

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У Досі відбувся 72-й конгрес ФІФА, на якому планувався розгляд питання про виключення Росії з країн-учасниць міжнародної футбольної асоціації.

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Крім того, що ФІФА не розглядала питання виключення Росії, стався ще один конфлікт. Президент організації Джанні Інфантіно у своїй промові згадав про війну в Україні, назвавши те, що відбувається, "жахливим конфліктом", а потім слово було надано президенту УАФ Андрію Павелку, який звернувся до присутніх по відеозв'язку.

Як повідомляє журналіст та директор телеканалів "Футбол 1/2/3" Олександр Денисов на своїй сторінці у Facebook, виступ Павелка відрізнявся від того, що було заплановано спочатку. За словами Денисова, президент УАФ збирався супроводити свій спіч із закликом до миру кадрами розбомблених у наслідок російської агресії українських міст, проте ФІФА заборонила використовувати ці матеріали на конгресі. Разом з тим, Денисов опублікував початковий варіант відео, яке мало бути показане на засіданні.

"Так сьогодні мало виглядати відеозвернення президента УАФ Андрія Павелка до конгресу ФІФА. Але ФІФА не дозволило демонструвати на екрані кадри війни в Україні, у результаті з відеоролика видалили відео злочинів російської армії, залишивши лише пряму промову голови УАФ", — написав Денисов.

[ + – ] Оригінал відео Андрія Павелка на конгресі ФІФА

Також журналіст звернув увагу, що на конгресі було ухвалено рішення про надання російській мові статусу офіційної у ФІФА.

"Це все, що потрібно знати про партнерство та солідарність ФІФА в момент найтяжчого випробування для України", — зазначив Денисов.

Нагадаємо, раніше Фокус розповідав про те, як ведучий російського телеканалу "Матч ТВ" Антон Анісімов образив футболістів збірної Польщі.