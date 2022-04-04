Лидер "Шахтера" Степаненко присоединился к "Динамо" (фото)

Полузащитник откликнулся на предложение главного конкурента начать совместный тренировочный процесс в Бухаресте.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Один из лидеров футбольного клуба "Шахтер" (Донецк) Тарас Степаненко приступил к тренировкам в лагере "Динамо" (Киев), главного противника "горняков" в чемпионате Украины. Об этом сообщает пресс-служба ФК "Динамо" (Киев).

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Спорт" в Facebook Подписаться

32-летний футболист уже присоединился к своим временным партнерам в Бухаресте, куда киевляне прибыли в первый день апреля. Тогда же было объявлено о серии благотворительных матчей "Матч за Мир! Остановим войну", в рамках которой "Динамо" сыграет с грандами европейского и мирового футбола, чтобы поддержать Вооруженные Силы Украины.

Отмечается, что Тарас Степаненко не будет играть за "Динамо", а просто поддержит форму в тренировочном лагере.

"Наш клуб не делит футболистов на своих и чужих, особенно сейчас, в тяжелые времена страшной войны в нашей стране. Интересы национальной сборной всегда имели большое значение для нашего клуба, поэтому "Динамо" с радостью приняло Тараса в свое расположение и поможет ему поддерживать форму", — говорится в официальном сообщении.

Ранее Фокус сообщал, что футбольный клуб "Динамо" (Киев) запланировал серию товарищеских матчей, с целью собрать средства для Вооруженных Сил Украины. С апреля по июнь 2022 года "Динамо" сыграет с такими именитыми соперниками, как ФК "Барселона", "Милан", "Боруссия" Дортмунд, ПСЖ, "Бенфика", "Аякс" и ряд других европейских клубов.

Президент "Динамо" (Киев) Игорь Суркис заявил, что это турне организовано не для продажи украинских футболистов. Он также сообщил, что двери "Динамо" в этот период открыты и для футболистов "Шахтера", которым необходимо поддерживать тонус.