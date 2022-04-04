Лідер "Шахтаря" Степаненко приєднався до "Динамо" (фото)

Півзахисник відгукнувся на пропозицію головного конкурента розпочати спільний тренувальний процес у Бухаресті.

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Один із лідерів футбольного клубу "Шахтар" (Донецьк) Тарас Степаненко розпочав тренування в таборі "Динамо" (Київ), головного противника "гірників" у чемпіонаті України. Про це повідомляє пресслужба ФК "Динамо" (Київ).

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32-річний футболіст уже приєднався до своїх тимчасових партнерів у Бухаресті, куди прибули кияни в перший день квітня. Тоді ж оголосили про серію благодійних матчів "Матч за Мир! Зупинимо війну", в межах якої "Динамо" зіграє із грандами європейського та світового футболу, аби підтримати Збройні Сили України.

Зазначають, що Тарас Степаненко не гратиме за "Динамо", а просто підтримає форму в тренувальному таборі.

"Наш клуб не ділить футболістів на своїх і чужих, особливо зараз, у важкі часи страшної війни в нашій країні. Інтереси національної збірної завжди мали велике значення для нашого клубу, тому "Динамо" з радістю прийняло Тараса і допоможе йому підтримувати форму ", — йдеться в офіційному повідомленні.

Раніше Фокус повідомляв, що футбольний клуб "Динамо" (Київ) запланував серію товариських матчів з метою зібрати кошти для Збройних Сил України. З квітня по червень 2022 року "Динамо" зіграє з такими іменитими суперниками, як ФК "Барселона", "Мілан", "Боруссія" Дортмунд, ПСЖ, "Бенфіка", "Аякс" та низка інших європейських клубів.

Президент "Динамо" (Київ) Ігор Суркіс заявив, що це турне організовано не для продажу українських футболістів. Він також повідомив, що двері "Динамо" у цей період відчинені й для футболістів "Шахтаря", яким необхідно підтримувати тонус.