Боксер на посту. Усик благодарит митрополита Онуфрия и готовится к реваншу с Джошуа

Спортсмен отметил, что он безгранично любит страну, в которой родился, и будет готовиться к новому поединку, чтобы прославить Украину.

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Украинский боксер Александр Усик на своей странице в Instagram официально заявил о начале подготовке к следующему поединку, а также отметил, что остается верным чадом УПЦ Московского патриархата и поэтому уходит в сугубый духовный, спортивный и информационный пост. Публикация была отмечена геолокацией в Лондоне, где, вероятно, спортсмен и будет готовится к новому бою.

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Усик в очередной раз озвучил свою позицию относительно военной агрессии России, опираясь на слова своего духовного наставника — предстоятеля Украинской православной церкви митрополита Онуфрия (Березовского).

"Главным и первоочередным в моей жизни, является Православная Вера. И это непросто дань традиции или внешняя обрядовость. В вере, смысл моей жизни, вера — это моя жизнь. Божья Воля определила мне родиться в это время, в этой прекрасной стране, которую я безгранично люблю, и быть верным чадом Украинской Православной Церкви", — написал Усик.

По его словам, в Украине совершается повторение "Каинового греха", и из-за этого спортсмена переполняют чувства злобы и ненависти. Поэтому для него сейчас необходимо принять духовное наставление митрополита Онуфрия и уделить больше внимания молитве.

"Ориентируюсь на Предстоятеля нашей Церкви Блаженнейшего митрополита Онуфрия, который абсолютно ясно и понятно дал оценку всему происходящему, назвав вещи своими именами. И так же, принимаю за основу, его духовное наставление, в котором он особо отметил, что сейчас, в это трагическое время, нужно больше молиться", — подчеркнул боксер.

Спортсмен попросил молитв и поддержки, чтобы достойно исполнить свое "спортивное послушание" и прославить Украину в новом "красивом" поединке.

Напомним, что 28 февраля украинской боксер Александр Усик вступил в ряды территориальной обороны. Спортсмен также опубликовал видео, где признается в любви к украинскому народу, а также подчеркивает, что очень гордится тем, что он – украинец.

Во время боевых действий в Ворзеле, российские солдаты оккупировали дом боксера Александра Усика. Жена спортсмена Екатерина Усик эмоционально отреагировала на это и написала, что этим солдатам "недолго осталось".