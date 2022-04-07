Боксер на посту. Усик дякує митрополиту Онуфрію та готується до реваншу з Джошуа

Спортсмен зазначив, що він безмежно любить країну, в якій народився, і готуватиметься до нового поєдинку, щоби прославити Україну.

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Український боксер Олександр Усик на своїй сторінці в Instagram офіційно заявив про початок підготовки до наступного поєдинку, а також зазначив, що залишається вірним чадом УПЦ Московського патріархату. і тому йде в суто духовний, спортивний та інформаційний піст. Публікацію було відзначено геолокацією в Лондоні, де, ймовірно, спортсмен і готуватиметься до нового бою.

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Усик укотре озвучив свою позицію щодо військової агресії Росії, спираючись на слова свого духовного наставника — предстоятеля Української православної церкви митрополита Онуфрія (Березовського).

"Головним і першочерговим у моєму житті є Православна Віра. І це непросто данина традиції або зовнішня обрядовість. У вірі сенс мого життя, віра — це моє життя. Божа Воля визначила мені народитися в цей час, у цій прекрасній країні, яку я безмежно люблю, і бути вірним чадом Української Православної Церкви", — написав Усик.

За його словами, в Україні відбувається повторення "Каїнового гріха", і через це спортсмена переповнюють почуття злості та ненависті. Тому для нього зараз необхідно прийняти духовну настанову митрополита Онуфрія та приділити більше уваги молитві.

"Орієнтуюсь на Предстоятеля нашої Церкви Блаженнішого митрополита Онуфрія, який абсолютно ясно та зрозуміло дав оцінку всьому, що відбувається, назвавши речі своїми іменами. Ітак само беру за основу його духовне настанову, в якій він особливо зазначив, що зараз, у цей трагічний час, треба більше молитися", — наголосив боксер.

Спортсмен попросив молитов і підтримки, щоб гідно виконати свій "спортивний послух" і прославити Україну в новому "гарному" поєдинку.

Нагадаємо, що 28 лютого український боксер Олександр Усик вступив у лави територіальної оборони. Спортсмен також опублікував відео, де зізнається в коханні до українського народу, а також наголошує, що дуже пишається тим, що він – українець.

Під час бойових дій у Ворзелі російські солдати окупували будинок боксера Олександра Усика. Дружина спортсмена Катерина Усик емоційно відреагувала на це та написала, що цим солдатам "недовго залишилося".