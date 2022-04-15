"Это позор, который невозможно повторить": президент "Барселоны" огорчен поражению от "Айнтрахта"

Жоан Лапорта обижен на футболистов своей команды и пригрозил принять меры после вылета из 1/4 финала Лиги Европы.

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Испанский футбольный клуб "Барселона" завершил выступления в Лиге Европы УЕФА, потерпев сенсационное поражение от немецкого "Айнтрахта" (1:1; 2:3). Президент клуба Жоан Лапорта такой результат назвал "позором", сообщает издание Marca.

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Руководитель ФК "Барселона" отметил, что огорчен таким результатом своей команды, однако, знает о причинах поражения.

"То, что произошло сегодня, — это позор, который невозможно повторить. У нас есть информация о том, что произошло. Мы должны обработать ее и принять меры. Были ситуации, которые нам не хотелось бы видеть. Как болельщик "Барселоны", я чувствую себя обиженным", — заявил Жоан Лапорта.

Первый матч "Айнтрахт" — "Барселона" состоялся 8 апреля и завершился вничью со счетом 1:1. На гол Кнауффа каталонцы ответили точным ударом Феррана Торреса. Ответная игра проходила на стадионе "Камп Ноу" в "Барселоне" 14 апреля. Гости с первых минут принялись огорчать болельщиков соперника, открыв счет на 4-й минуте: отличился Филип Костич. На 37-й минуте Рафаэль Борре удвоил счет, а уже после перерыва Костич оформил дубль и довел счет до разгромного.

Арбитр компенсировал к основному времени матча аж 9 минут, на первой из которых Серхио Бускетс отыграл один мяч. На последних секундах игрокам "Барселоны" удалось заработать пенальти, который реализовал Мемфис Депай. Но спастись от поражения игроки каталонского клуба уже не успели, завершив еврокубковый сезон.

Осенью "Барселона" не смогла выйти из группы в Лиге чемпионов УЕФА впервые с 2000 года. Руководство клуба тогда подсчитало, что чтобы компенсировать убытки за невыход в 1/8 финала Лиги чемпионов, клубу нужно дойти как минимум до финала Лиги Европы, в которой команда продолжила борьбу в еврокубках, вылетев из Лиги чемпионов.