"Це ганьба, яку неможливо повторити": президент "Барселони" засмучений поразкою від "Айнтрахту"

Жоан Лапорта ображений на футболістів своєї команди та пригрозив вжити заходів після вильоту з 1/4 фіналу Ліги Європи.

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Іспанський футбольний клуб "Барселона" завершив виступи у Лізі Європи УЄФА, зазнавши сенсаційної поразки від німецького "Айнтрахта" (1:1; 2:3). Президент клубу Жоан Лапорта такий результат назвав "ганьбою", повідомляє видання Marca.

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Керівник ФК "Барселона" зазначив, що засмучений таким результатом своєї команди, однак, знає про причини поразки.

"Те, що сталося сьогодні, — це ганьба, яку неможливо повторити. У нас є інформація про те, що сталося. Ми повинні обробити її та вжити заходів. Були ситуації, які нам не хотілося б бачити. Як уболівальник "Барселони", я почуваюся ображеним", — заявив Жоан Лапорта.

Перший матч "Айнтрахт" — "Барселона" відбувся 8 квітня і завершився внічию з рахунком 1:1. На гол Кнауффа каталонці відповіли влучним ударом Феррана Торреса. Гра у відповідь проходила на стадіоні "Камп Ноу" в "Барселоні" 14 квітня. Гості з перших хвилин почали засмучувати вболівальників суперника, відкривши рахунок на 4-й хвилині: відзначився Филип Костич. На 37-й хвилині Рафаель Борре подвоїв рахунок, а вже після перерви Костич оформив дубль і довів рахунок до розгромного.

Арбітр компенсував до основного часу матчу аж 9 хвилин, на першій з яких Серхіо Бускетс відіграв один м'яч. На останніх секундах гравцям "Барселони" вдалося заробити пенальті, який реалізував Мемфіс Депай. Але врятуватися від поразки гравці каталонського клубу вже не встигли, завершивши єврокубковий сезон.

Восени "Барселона" не змогла вийти з групи у Лізі чемпіонів УЄФА вперше з 2000 року. Керівництво клубу тоді підрахувало, що, щоб компенсувати збитки за невихід до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, клубу потрібно дійти як мінімум до фіналу Ліги Європи, в якій команда продовжила боротьбу в єврокубках, вилетівши з Ліги чемпіонів.