Украинка Свитолина призвала допустить к Уимблдону россиян и белорусов, выступивших против войны

Лидер сборной Украины призвала игроков открыто заявить о своей позиции по поводу войны России против Украины. Это поможет им получить право сыграть на "Уимблдоне" в июле 2022 года.

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Спортсмены из России и Беларуси могут быть помилованы Всеанглийским клубом лаун-тенниса (AELTC) в случае, если выскажутся против военной агрессии России в Украине. Об этом сообщила украинская теннисистка Элина Свитолина в интервью BBC Radio 5.

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Первая ракетка Украины призвала теннисистов из этих стран открыто выразить свою позицию, чтобы избежать не избирательных санкций и получить шанс сыграть на турнире "Большого Шлема".

"Мы не хотим, чтобы их полностью отстранили. Если игроки не выступают против российского правительства, то правильно их забанить. Мы просто хотим, чтобы они высказались: с кем они? С нами или с российским правительством. Это для меня главное. Если они не выбирали, они не голосовали за это правительство, то справедливо, что им нужно позволить играть и соревноваться", — сказала Элина Свитолина.

27-летняя спортсменка также отметила, что из-за войны в Украине теннис перестал быть для нее главным жизненным приоритетом, поскольку ее эмоциональное состояние нестабильно. Свитолина подчеркнула, что ей хватило бы пальцев одной руки, чтобы перечислить всех российских или белорусских игроков, которые в течение военной агрессии РФ в Украине спросили у нее, как ее дела.

Напомним, ранее организаторы "Уимблдона" объявили о запрете на выступления на турнире теннисистам из России и Беларуси. Это решение исключит ряд игроков с высоким рейтингом. Четверо российских теннисистов входят в тридцатку лучших игроков, в том числе вторая ракетка мира Даниил Медведев, который является действующим чемпионом US Open среди мужчин в одиночном разряде.

Ранее Фокус рассказывал, что в конце марта украинская теннисистка Элина Свитолина объявила о паузе в карьере из-за проблем со здоровьем. Она отметила, что боль в спине не позволяет ей готовиться по максимуму и играть крупные турниры. Помимо травмы спины, причиной остановки карьеры Свитолина назвала войну в Украине.