Українка Світоліна закликала допустити до Вімблдону росіян і білорусів, які виступили проти війни

Лідерка збірної України закликала гравців відкрито заявити про свою позицію щодо війни Росії проти України. Це допоможе їм отримати право зіграти на "Вімблдоні" у липні 2022 року.

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Спортсмени з Росії та Білорусі можуть помилуватися Всеанглійським клубом лаун-тенісу (AELTC) у разі, якщо висловляться проти військової агресії Росії в Україні. Про це повідомила українська тенісистка Еліна Світоліна в інтерв'ю ВВС Radio 5.

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Перша ракетка України закликала тенісистів із цих країн відкрито висловити свою позицію, щоб уникнути невиборчих санкцій та отримати шанс зіграти на турнірі "Великого Шолома".

"Ми не хочемо, щоб їх повністю усунули. Якщо гравці не виступають проти російського уряду, то правильно їх забанити. Ми просто хочемо, щоб вони висловилися: з ким вони? З нами чи з російським урядом. Це для мене головне. Якщо вони не обирали, вони не голосували за цей уряд, то справедливо, що їм потрібно дозволити грати та змагатися", — сказала Еліна Світоліна.

27-річна спортсменка також зазначила, що через війну в Україні теніс перестав бути для неї головним життєвим пріоритетом, оскільки її емоційний стан є нестабільним. Світоліна наголосила, що їй вистачило б пальців однієї руки, щоб перерахувати всіх російських чи білоруських гравців, які протягом військової агресії РФ в Україні запитали її, як її справи.

Нагадаємо, раніше організатори "Вімблдону" оголосили про заборону на виступи на турнірі тенісистам із Росії та Білорусі. Це рішення виключить низку гравців із високим рейтингом. Четверо російських тенісистів входять до тридцятки найкращих гравців, зокрема друга ракетка світу Данило Медведєв, який є чинним чемпіоном US Open серед чоловіків в одиночному розряді.

Раніше Фокус розповідав, що наприкінці березня українська тенісистка Еліна Світоліна оголосила про паузу в кар'єрі через проблеми зі здоров'ям. Вона зазначила, що біль у спині не дозволяє їй готуватися по максимуму та грати великі турніри. Крім травм спини, причиною зупинки кар'єри Світоліна назвала війну в Україні.