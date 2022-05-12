Андрей Ярмоленко покинет "Вест Хэм" по окончанию сезона

32-летний полузащитник не будет продлевать контракт с лондонским клубом, обладая самой высокой заработной платой в составе.

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Украинский футболист Андрей Ярмоленко сменит клуб в летнее межсезонье, сообщает BBC.

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32-летний футболист — один из самых высокооплачиваемых игроков "Вест Хэма", и менеджер Дэвид Мойес принял решение позволить ему уйти по истечении контракта. Ярмоленко был также одним из самых дорогостоящих трансферов в эпоху Мануэля Пеллегрини, поскольку его переход из "Боруссии" Дортмунд стоил 17,5 млн фунтов стерлингов в 2018 году.

В текущем сезоне он провел 30 матчей за "Вест Хэм", забив три мяча. Два из них Ярмоленко забил в ворота "Астон Виллы" и "Севильи" уже после российского военного вторжения в Украину.

В активе опытного футболиста 106 матчей за сборную Украины.

Мойес уже ищет способы переформировать свой состав, чтобы обеспечить европейскую квалификацию благодаря своей позиции в лиге. На данный момент "Вест Хэм" занимает седьмое место в турнирной таблице, имея в активе 55 очков. До конца чемпионата два тура и лондонский клуб сохраняет шансы попасть в Лигу конференций УЕФА по итогам чемпионата. Теоретически, помешать "молотобойцам" может "Вулверхэмптон", но для этого "волкам" нужно одержать две победы и надеяться, что "Вест Хэм" проиграет оставшиеся матчи.

Осенью 2021 года появилась информация, что Андрей Ярмоленко может продолжить карьеру в Турции. Тогда украинским футболистом активно интересовался "Трабзонспор", ставший в текущем сезоне чемпионом Турции. Такое достижение этому клубу покорилось впервые с 1984 года.

Ранее Фокус рассказывал о диалоге Андрея Ярмоленко с Анатолием Тимощуком. Полузащитник "Вест Хэма" и сборной Украины спровоцировал бывшего партнера по сборной на разговор о войне, но диалог продлился недолго: Ярмоленко и Тимощук обменялись нецензурными оскорблениями и больше не контактировали.