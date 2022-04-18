"Тимощук послал меня нах*й, а я послал его": Ярмоленко рассказал о разговоре с бывшим партнером

Полузащитник "Вест Хэма" и сборной Украины спровоцировал бывшего партнера по сборной на разговор о войне, но диалог продлился недолго.

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Украинский футболист Андрей Ярмоленко, выступающий за лондонский клуб "Вест Хэм", рассказал о своем диалоге о войне с экс-капитаном сборной Украины Анатолием Тимощуком. В этом 32-летний полузащитник сообщил в интервью российскому блогеру Евгению Савину.

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По словам Ярмоленко, после начала военного вторжения России в Украину, он написал Тимощуку вопрос: "Как тебе спится ночами?", на что получил ответ: "Так же, как и тебе". После этого Тимощук позвонил Ярмоленко, но диалог между двумя бывшими партнерами по сборной Украины не продлился дольше двух минут.

"Я его спросил: "Почему ты молчишь? Ты для меня был примером. Я равнялся на тебя, но теперь тебя не существует в моей жизни". Он послал меня на х**, я послал его. На этом наш разговор закончился", — сказал Ярмоленко.

Он также отметил, что не понимает позиции Тимощука, который продолжил работать в России, несмотря на войну, которую президент РФ Владимир Путин начал в Украине 24 февраля. Андрей Ярмоленко считает, что финансовое положение 43-летнего тренера позволяет ему жить в любой точке мира и не молчать о войне в Украине.

Напомним, что после начала военной агрессии России против Украины, ассистент главного тренера ФК "Динамо" (Москва) Андрей Воронин расторг контракт с клубом и уехал из России.

Его примеру последовал и защитник петербургского "Зенита" Ярослав Ракицкий, который обратился к руководству клуба с просьбой расторгнуть контракт. Позже 32-летний защитник опубликовал ролик на своей странице в Instagram, где были изображены разрушения украинских городов, добавив, что власти России обманывают свой народ.

Тем не менее, продолжили выступать за российские клубы футболисты Иван Ордец ("Динамо", Москва) и Дмитрий Иванисеня ("Крылья Советов", Самара).