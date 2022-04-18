"Тимощук послав мене нах*й, а я послав його": Ярмоленко розповів про розмову з колишнім партнером

Півзахисник "Вест Гема" та збірної України спровокував колишнього партнера зі збірної на розмову про війну, але діалог тривав недовго.

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Український футболіст Андрій Ярмоленко, який виступає за лондонський клуб "Вест Гем", розповів про свій діалог про війну з екскапітаном збірної України Анатолієм Тимощуком. У цьому 32-річний півзахисник повідомив в інтерв'ю російському блогеру Євгену Савіну.

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За словами Ярмоленка, після початку військового вторгнення Росії в Україну, він написав Тимощуку питання: "Як тобі спиться ночами?", на що отримав відповідь: "Так само, як і тобі". Після цього Тимощук зателефонував Ярмоленку, але діалог між двома колишніми партнерами зі збірної України не тривав більше двох хвилин.

"Я його запитав: "Чому ти мовчиш? Ти був для мене прикладом. Я рівнявся на тебе, але тепер тебе не існує в моєму житті". Він послав мене нах**, я послав його. На цьому наша розмова закінчилася", — сказав Ярмоленко.

Він також зазначив, що не розуміє позиції Тимощука, який продовжив працювати в Росії, незважаючи на війну, яку президент РФ Володимир Путін розпочав в Україні 24 лютого. Андрій Ярмоленко вважає, що фінансове становище 43-річного тренера дозволяє йому жити у будь-якій точці світу та не мовчати про війну в Україні.

Нагадаємо, що після початку військової агресії Росії проти України, асистент головного тренера ФК "Динамо" (Москва) Андрій Воронін розірвав контракт із клубом та виїхав з Росії.

Його приклад наслідував і захисник петербурзького "Зеніту" Ярослав Ракицький, який звернувся до керівництва клубу з проханням розірвати контракт. Пізніше 32-річний захисник опублікував ролик на своїй сторінці в Instagram, де було зображено руйнування українських міст, додавши, що влада Росії обманює свій народ.

Проте, продовжили виступати за російські клуби футболісти Іван Ордець ("Динамо", Москва) та Дмитро Іванисеня ("Крила Рад", Самара).