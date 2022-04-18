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"Тимощук послав мене нах*й, а я послав його": Ярмоленко розповів про розмову з колишнім партнером

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Андрій Ярмоленко, Анатолій Тимощук
Фото: ФК "Вест Хэм" | Андрій Ярмоленко не зміг переконати Анатолія Тимощука висловитись про війну в Україні

Півзахисник "Вест Гема" та збірної України спровокував колишнього партнера зі збірної на розмову про війну, але діалог тривав недовго.

Український футболіст Андрій Ярмоленко, який виступає за лондонський клуб "Вест Гем", розповів про свій діалог про війну з екскапітаном збірної України Анатолієм Тимощуком. У цьому 32-річний півзахисник повідомив в інтерв'ю російському блогеру Євгену Савіну.

За словами Ярмоленка, після початку військового вторгнення Росії в Україну, він написав Тимощуку питання: "Як тобі спиться ночами?", на що отримав відповідь: "Так само, як і тобі". Після цього Тимощук зателефонував Ярмоленку, але діалог між двома колишніми партнерами зі збірної України не тривав більше двох хвилин.

"Я його запитав: "Чому ти мовчиш? Ти був для мене прикладом. Я рівнявся на тебе, але тепер тебе не існує в моєму житті". Він послав мене нах**, я послав його. На цьому наша розмова закінчилася", — сказав Ярмоленко.

Він також зазначив, що не розуміє позиції Тимощука, який продовжив працювати в Росії, незважаючи на війну, яку президент РФ Володимир Путін розпочав в Україні 24 лютого. Андрій Ярмоленко вважає, що фінансове становище 43-річного тренера дозволяє йому жити у будь-якій точці світу та не мовчати про війну в Україні.

Нагадаємо, що після початку військової агресії Росії проти України, асистент головного тренера ФК "Динамо" (Москва) Андрій Воронін розірвав контракт із клубом та виїхав з Росії.

Його приклад наслідував і захисник петербурзького "Зеніту" Ярослав Ракицький, який звернувся до керівництва клубу з проханням розірвати контракт. Пізніше 32-річний захисник опублікував ролик на своїй сторінці в Instagram, де було зображено руйнування українських міст, додавши, що влада Росії обманює свій народ.

Проте, продовжили виступати за російські клуби футболісти Іван Ордець ("Динамо", Москва) та Дмитро Іванисеня ("Крила Рад", Самара).