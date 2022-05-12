Андрій Ярмоленко залишить "Вест Хем" після закінчення сезону

32-річний півзахисник не продовжуватиме контракт з лондонським клубом, володіючи найвищою заробітною платою у складі.

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Український футболіст Андрій Ярмоленко змінить клуб у літнє міжсезоння, повідомляє ВВС.

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32-річний футболіст — один з найоплачуваніших гравців "Вест Хема", і менеджер Девід Моєс вирішив дозволити йому піти після закінчення контракту. Ярмоленко був також одним із найдорожчих трансферів в епоху Мануеля Пеллегріні, оскільки його перехід із "Борусії" Дортмунд коштував 17,5 млн фунтів стерлінгів у 2018 році.

У поточному сезоні він провів 30 матчів за "Вест Хем", забивши три м'ячі. Два з них Ярмоленко забив у ворота "Астон Вілли" та "Севільї" вже після російського військового вторгнення в Україну.

У активі досвідченого футболіста 106 матчів за збірну України.

Моєс вже шукає способи переформувати свій склад, щоб забезпечити європейську кваліфікацію завдяки своїй позиції в лізі. Наразі "Вест Хем" посідає сьоме місце у турнірній таблиці, маючи в активі 55 очок. До кінця чемпіонату два тури та лондонський клуб зберігає шанси потрапити до Ліги конференцій УЄФА за підсумками чемпіонату. Теоретично, завадити "молотобійцям" може "Вулверхемптон", але для цього "вовкам" потрібно здобути дві перемоги і сподіватися, що "Вест Хем" програє матчі, що залишилися.

Восени 2021 року з'явилася інформація, що Андрій Ярмоленко може продовжити кар'єру у Туреччині. Тоді українським футболістом активно цікавився "Трабзонспор", який став нинішнього сезону чемпіоном Туреччини. Таке досягнення цього клубу підкорилося вперше з 1984 року.

Раніше Фокус розповідав про діалог Андрія Ярмоленка з Анатолієм Тимощуком. Півзахисник "Вест Хема" та збірної України спровокував колишнього партнера зі збірної на розмову про війну, але діалог тривав недовго: Ярмоленко і Тимощук обмінялися нецензурними образами та більше не контактували.