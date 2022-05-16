Полузащитник ПСЖ придумывает себе болезни, чтобы не поддерживать ЛГБТ, — СМИ

Сенегальский футболист опасается санкции на родине, где однополые отношения влекут за собой наказание в виде смертной казни.

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Полузащитник парижского футбольного клуба ПСЖ Идрисса Гуйе сознательно игнорирует матчи, где проводятся акции в поддержку сексуальных меньшинств, сообщает британское издание Daily Mail.

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Причиной такой избирательной политики 32-летнего футболиста являются его религиозные убеждения. В Сенегале, откуда он родом, исповедуется ислам, а однополые отношения влекут за собой наказание в виде смертной казни.

Журналисты отмечают, что для того, чтобы избежать участия в матчах с подобными акциями, Идрисса Гуйе придумывает себе болезни. Это помогает ему получить официальный отгул от главного тренера команды Маурисио Почеттино. В матче 37-го тура чемпионата Франции по футболу против "Монпелье" игроки ПСЖ вышли на поле в футболках, на которых игровые номера были изображены в цветах радуги. Этим жестом парижский клуб решил поддержать ЛГБТ-сообщество. Отметим, что встреча завершилась убедительной победой действующих чемпионов Франции со счетом 4:0.

В текущем сезоне Идрисса Гуйе в составе ПСЖ принял участие в 32 матчах, в которых забил 4 мяча и отдал одну результативную передачу. Специализированный ресурс Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 13 миллионов евро. За парижский клуб сенегальский футболист играет с 2019 года. До этого он выступал в Сенегале за местный "Диамбарс", после чего переехал во Францию и в течение семи лет играл за "Лилль". В 2015 году Гуйе перебрался в английский клуб "Астон Вилла", а год спустя стал игроком "Эвертона", за который и выступал до перехода в ПСЖ.

За свою карьеру Идрисса Гуйе трижды становился чемпионом Франции ("Лилль" — 2010/2011 и ПСЖ — 2019/2020; 2020/2022) и выигрывал Кубок Франции (2020; 2021), а в составе сборной Сенегала выигрывал Кубок африканских наций (2021). Также в его активе — победа в Кубке французской лиги в 2021 году.

В начале февраля Фокус рассказывал, что в Иране вынесли очередной приговор представителям ЛГБТ. Двое мужчин были приговорены к повешению из-за их сексуальной ориентации. В ожидании приговора мужчины провели шесть лет в камере смертников. Вся их вина состояла в нетрадиционной ориентации. Иран считается одним из самых репрессивных мест в мире для лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров. Нетерпимость проявляется не только на государственном, но и на бытовом уровне.

Также мы рассказывали, что голкипер ПСЖ Кейлор Навас в конце марта поселил в своем доме в Испании несколько переселенцев из Украины. Костариканский голкипер приобрел 30 кроватей и расставил их в своем домашнем кинотеатре, после чего расселил 30 беженцев из Украины.