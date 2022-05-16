Півзахисник ПСЖ вигадує собі хвороби, щоби не підтримувати ЛГБТ, — ЗМІ

Сенегальський футболіст побоюється санкцій на батьківщині, де одностатеві стосунки спричиняють покарання у вигляді смертної кари.

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Півзахисник паризького футбольного клубу ПСЖ Ідрісса Гуйє свідомо ігнорує матчі, де проводяться акції на підтримку сексуальних меншин, повідомляє британське видання Daily Mail.

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Причиною такої вибіркової політики 32-річного футболіста є його релігійні переконання. У Сенегалі, звідки він родом, сповідують іслам, а одностатеві стосунки спричиняють покарання у вигляді смертної кари.

Журналісти зазначають, що для того, щоб уникнути участі в матчах із подібними акціями, Ідрісса Гуйє вигадує собі хвороби. Це допомагає йому отримати офіційний відгул від головного тренера команди Мауріс Почеттіно. У матчі 37-го туру чемпіонату Франції з футболу проти "Монпельє" гравці ПСЖ вийшли на поле у футболках, на яких ігрові номери були зображені в кольорах веселки. Цим жестом паризький клуб вирішив підтримати ЛГБТ-спільноту. Зазначимо, що зустріч завершилася переконливою перемогою чинних чемпіонів Франції з рахунком 4:0.

У поточному сезоні Ідрісса Гуйє в складі ПСЖ взяв участь у 32 матчах, у яких забив 4 м'ячі та віддав одну результативну передачу. Спеціалізований ресурс Transfermarkt.com оцінює вартість гравця в 13 мільйонів євро. За паризький клуб сенегальський футболіст грає з 2019 року. До цього він виступав у Сенегалі за місцевий "Діамбарс", після чого переїхав у Францію та протягом семи років грав за "Лілль". У 2015 році Гуйє перебрався в англійський клуб "Астон Вілла", а через рік став гравцем "Евертона", за який і виступав до переходу в ПСЖ.

За свою кар'єру Ідрісса Гуйє тричі ставав чемпіоном Франції ("Лілль" — 2010/2011 і ПСЖ — 2019/2020; 2020/2022) і вигравав Кубок Франції (2020; 2021), а у складі збірної Сенегалу вигравав кубок африканських націй (2021). Також у його активі перемога в Кубку французької ліги у 2021 році.

На початку лютого Фокус розповідав, що в Ірані ухвалили черговий вирок представникам ЛГБТ. Двоє чоловіків були засуджені до повішення через їхню сексуальну орієнтацію. Чекаючи на вирок, чоловіки провели шість років у камері смертників. Уся їхня вина полягала в нетрадиційній орієнтації. Іран вважається одним із найрепресивніших місць у світі для лесбіянок, геїв, бісексуалів і трансгендерів. Нетерпимість проявляється як на державному, так і на побутовому рівні.

Також ми розповідали, що голкіпер ПСЖ Кейлор Навас наприкінці березня оселив у своєму будинку в Іспанії кілька переселенців із України. Костариканський голкіпер придбав 30 ліжок і розставив їх у своєму домашньому кінотеатрі, після чого розселив 30 біженців із України.