В Ірані винесли черговий вирок представникам ЛГБТ: двох чоловіків засудили до повішення

Чекаючи на вирок, чоловіки провели шість років у камері смертників. Уся їхня вина полягала в нетрадиційній орієнтації.

Громадяни Ірану Мехрдад Карімпур та Фарід Мохаммаді були засуджені до смерті через повішення за звинуваченням у гомосексуалізмі. В Ірані це є протизаконним і карається найвищим заходом покарання, повідомляє Daily Mail.

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Вирок був виконаний у в'язниці міста Мараге, яке розташоване за п'ятсот кілометрів від Тегерана. Чекаючи на рішення суду, чоловіки 6 років провели в камері смертників.

Правозахисник і борець за права ЛГБТ Пітер Тетчелл заявив, що страта є наслідком давньої політики режиму, що полягає у санкціонованому державою вбивстві геїв. Судові процеси в таких справах є упередженими та несправедливими, про що неодноразово заявляли правозахисні організації Amnesty International та Human Rights Watch.

"Міжнародна спільнота має запровадити санкції щодо посадових осіб режиму, суддів та працівників в'язниць, які санкціонували ці страти", — наголосив правозахисник.

Іран вважається одним із найрепресивніших місць у світі для лесбіянок, геїв, бісексуалів та трансгендерів. Нетерпимість проявляється як на державному, так і у побутовому рівні. У травні минулого року 20-річний Аліреза Фазелі Монфаред, який не приховував своєї нетрадиційної орієнтації, був убитий своїми братами в Ахвазі, провінція Хузестан.

Минулого року за звинуваченням у гомосексуалізмі в країні було засуджено 299 людей. Усіх їх засудили до страти. Крім содомії, у країні найвищою мірою покарання караються такі злочини як зґвалтування, подружня зрада, збройне пограбування та вбивство.

Правозахисна організація Amnesty International засудила ситуацію в Ірані, наголосивши, що представники ЛГБТ стикаються в країні з повсюдною дискримінацією, живуть у постійному страху перед переслідуванням, арештом та вироком. Ці люди вразливі для насильства та переслідувань на підставі їхньої реальної чи ймовірної сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності.

Нагадаємо, у США ввели тимчасовий мораторій на страту. Співробітникам генпрокуратури доручено оцінити ризик страждань та болю при використанні пентобарбіталу.

Раніше Фокус повідомляв, що в Демократичній Республіці Конго (ДРК) вісьмох жінок місцеві жителі звинуватили у чаклунстві та спалили живцем. Влада заявила, що виявити осіб, причетних до вбивств, практично неможливо.