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В Ірані винесли черговий вирок представникам ЛГБТ: двох чоловіків засудили до повішення

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Чекаючи на вирок, чоловіки провели шість років у камері смертників. Уся їхня вина полягала в нетрадиційній орієнтації.

Громадяни Ірану Мехрдад Карімпур та Фарід Мохаммаді були засуджені до смерті через повішення за звинуваченням у гомосексуалізмі. В Ірані це є протизаконним і карається найвищим заходом покарання, повідомляє Daily Mail.

Вирок був виконаний у в'язниці міста Мараге, яке розташоване за п'ятсот кілометрів від Тегерана. Чекаючи на рішення суду, чоловіки 6 років провели в камері смертників.

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Правозахисник і борець за права ЛГБТ Пітер Тетчелл заявив, що страта є наслідком давньої політики режиму, що полягає у санкціонованому державою вбивстві геїв. Судові процеси в таких справах є упередженими та несправедливими, про що неодноразово заявляли правозахисні організації Amnesty International та Human Rights Watch.

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"Міжнародна спільнота має запровадити санкції щодо посадових осіб режиму, суддів та працівників в'язниць, які санкціонували ці страти", — наголосив правозахисник.

Іран вважається одним із найрепресивніших місць у світі для лесбіянок, геїв, бісексуалів та трансгендерів. Нетерпимість проявляється як на державному, так і у побутовому рівні. У травні минулого року 20-річний Аліреза Фазелі Монфаред, який не приховував своєї нетрадиційної орієнтації, був убитий своїми братами в Ахвазі, провінція Хузестан.

Минулого року за звинуваченням у гомосексуалізмі в країні було засуджено 299 людей. Усіх їх засудили до страти. Крім содомії, у країні найвищою мірою покарання караються такі злочини як зґвалтування, подружня зрада, збройне пограбування та вбивство.

Правозахисна організація Amnesty International засудила ситуацію в Ірані, наголосивши, що представники ЛГБТ стикаються в країні з повсюдною дискримінацією, живуть у постійному страху перед переслідуванням, арештом та вироком. Ці люди вразливі для насильства та переслідувань на підставі їхньої реальної чи ймовірної сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності.

Нагадаємо, у США ввели тимчасовий мораторій на страту. Співробітникам генпрокуратури доручено оцінити ризик страждань та болю при використанні пентобарбіталу.

Раніше Фокус повідомляв, що в Демократичній Республіці Конго (ДРК) вісьмох жінок місцеві жителі звинуватили у чаклунстві та спалили живцем. Влада заявила, що виявити осіб, причетних до вбивств, практично неможливо.