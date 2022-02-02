В Иране вынесли очередной приговор представителям ЛГБТ: двух мужчин приговорили к повешению

В ожидании приговора мужчины провели шесть лет в камере смертников. Вся их вина состояла в нетрадиционной ориентации.

Граждане Ирана Мехрдад Каримпур и Фарид Мохаммади были приговорены к смерти через повешение по обвинению в гомосексуализме. В Иране это является противозаконным и карается высшей мерой наказания, сообщает Daily Mail.

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Приговор был приведен в силу в тюрьме города Мараге, который расположен в пятистах километрах от Тегерана. Ожидая решения суда, мужчины 6 лет провели в камере смертников.

Правозащитник и борец за права ЛГБТ Питер Тэтчелл заявил, что казнь является следствием давней политики режима, заключающейся в санкционированном государством убийстве геев. Судебные процессы по таким делам являются предвзятыми и несправедливыми, о чем неоднократно заявляли правозащитные организации Amnesty International и Human Rights Watch.

"Международное сообщество должно ввести санкции в отношении должностных лиц режима, судей и сотрудников тюрем, которые санкционировали эти казни", — подчеркнул правозащитник.

Иран считается одним из самых репрессивных мест в мире для лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров. Нетерпимость проявляется не только на государственном, но и на бытовом уровне. В мае прошлого года 20-летний Алиреза Фазели Монфаред, не скрывавший свою нетрадиционную ориентацию, был убит своими же братьями в Ахвазе, провинция Хузестан.

В прошлом году по обвинению в гомосексуализме в стране было осуждено 299 человек. Всех их приговорили к смертной казни. Кроме содомии, в стране высшей мерой наказания караются такие преступления как изнасилование, супружеская измена, вооруженное ограбление и убийство.

Правозащитная организация Amnesty International осудила ситуацию в Иране, подчеркнув, что представители ЛГБТ сталкиваются в стране с повсеместной дискриминацией, живут в постоянном страхе перед преследованием, арестом и приговором. Эти люди уязвимы для насилия и преследований на основании их реальной или предполагаемой сексуальной ориентации и гендерной идентичности.

Напомним, в США ввели временный мораторий на смертную казнь. Сотрудникам генпрокуратуры поручено оценить риск страданий и боли при использовании пентобарбитала.

Ранее Фокус сообщал, что в Демократической Республике Конго (ДРК) восьмерых женщин местные жители обвинили в колдовстве и сожгли заживо. Власти заявили, что выявить лиц, причастных к убийствам, практически невозможно.