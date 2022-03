Поселили у домашньому кінотеатрі: воротар ПСЖ Кейлор Навас дав притулок біженцям з України

Костариканський футболіст відчинив двері свого будинку для 30 українців.

Голкіпер футбольного клубу ПСЖ Кейлор Навас взяв участь у допомозі українських переселенців, повідомляє видання Sport.es.

За інформацією видання, костариканський голкіпер придбав 30 ліжок і розставив їх у своєму домашньому кінотеатрі, після чого розселив 30 біженців з України. Дружина футболіста приготувала для біженців їжу, після чого вони провели спільну молитву. Зазначається, що воротар паризького клубу є євангелістом.

Кейлор Навас став футболістом ПСЖ у 2019 році, після того як протягом п'яти сезонів він захищав кольори мадридського "Реала". Крім цих клубів Навас виступав на батьківщині за "Сапрісу", а потім в Іспанії — за "Альбасете" та "Леванте".

Він тричі вигравав Лігу чемпіонів УЄФА в складі "Реала" (2016, 2017, 2018), ставав чемпіоном Іспанії (2017) та Франції (2020), а також шість разів перемагав у чемпіонаті Коста-Рики. У складі збірної Коста-Рики воротар виступав на чемпіонаті світу в Бразилії у 2014 році.

Раніше Фокус розповідав, що партнер Кейлора Наваса з ПСЖ, захисник Серхіо Рамос, запустив промо-кампанію, спрямовану на придбання спеціальних худі із символікою України. Виручені кошти від продажу передбачається передати до Фонду Кличка, який адресує їх на допомогу українським переселенцям. Вартість однієї худі з принтом і написом We All Are Ukranians складає 100 євро.

Ще одна світова зірка — Девід Бекхем передав доступ до свого облікового запису в Instagram голові Харківського регіонального перинатального центру Ірині Кондратовій. В акаунті англійського футболіста понад 70 мільйонів підписників. Цей крок Девід Бекхем зробив, щоб люди у всьому світі дізналися про роботу українських лікарів під час війни, розв'язаної Російською Федерацією.