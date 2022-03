Поселили в домашнем кинотеатре: вратарь ПСЖ Кейлор Навас приютил беженцев из Украины

Костариканский футболист открыл двери своего дома для 30 украинцев.

Голкипер футбольного клуба ПСЖ Кейлор Навас принял участие в помощи украинским переселенцам, сообщает издание Sport.es.

По информации издания, костариканский голкипер приобрел 30 кроватей и расставил их в своем домашнем кинотеатре, после его расселил 30 беженцев из Украины. Супруга футболиста приготовила для беженцев еду, после чего они провели совместную молитву. Отмечается, что вратарь парижского клуба является евангелистом.

Кейлор Навас стал футболистом ПСЖ в 2019 году, после того, как в течение пяти сезонов он защищал цвета мадридского "Реала". Помимо этих клубов Навас выступал на родине за "Саприссу", а затем в Испании — за "Альбасете" и "Леванте".

Он трижды выигрывал Лигу чемпионов УЕФА в составе "Реала" (2016, 2017, 2018), становился чемпионом Испании (2017) и Франции (2020), а также шесть раз побеждал в чемпионате Коста-Рики. В составе сборной Коста-Рики вратарь выступал на чемпионате мира в Бразилии в 2014 году.

Ранее Фокус рассказывал, что партнер Кейлора Наваса по ПСЖ, защитник Серхио Рамос, запустил промо-кампанию, направленную на приобретение специальных худи с символикой Украины. Вырученные средства от продажи предполагается передать Фонду Кличко, который адресует их на помощь украинским переселенцам. Стоимость одного худи с принтом и надписью We All Are Ukranians составляет 100 евро.

Еще одна мировая звезда — Дэвид Бекхэм передал доступ к своему аккаунту в Instagram главе Харьковского регионального перинатального центра Ирине Кондратовой. В аккаунте английского футболиста более 70 миллионов подписчиков. Этот шаг Дэвид Бекхэм совершил, чтобы люди во всем мире узнали о работе украинских врачей во время войны, развязанной Российской Федерацией.