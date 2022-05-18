Андрей Шевченко встретился с Зеленским (фото, видео)

Легендарный футболист стал первым амбасадором платформы United24 и посетил Офис Президента Украины. Глава государства тепло встретил бывшего главного тренера сборной Украины.

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Бывший украинский футболист и экс-главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко с официальным визитом посетил Офис Президента Украины, где встретился с Владимиром Зеленским. Об этом информирует пресс-служба ведомства.

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Глава государства тепло встретил Шевченко — мужчины обнялись, после чего футболист поблагодарил президента за его работу во время военного положения.

[ + – ] Встреча Андрея Шевченко и Владимира Зеленского

Андрей Шевченко стал первым амбасадором краудфандинговой платформы United24, которая работает для сбора средств для помощи Украины. Пользователи могут перечислить любую сумму на три направления: укрепление обороноспособности Украины, нужды министерства здравоохранения, а также восстановление пострадавшей инфраструктуры.

"Важно, что первым посольством бренда UNITED 24 стал украинец, которого знают во всем мире. Андрей имеет огромное доверие и авторитет, которые получил своим упорным трудом и своими спортивными достижениями. Теперь у него новая миссия — рассказывать миру о событиях в Украине и направить свой авторитет на увеличение международной помощи нашему государству, чтобы приблизить нашу победу", — сказал Владимир Зеленский.

[ + – ] Владимир Зеленский встретился с Андреем Шевченко Фото: Офис президента

Андрей Шевченко также рассказал, что первое событие в поддержку UNITED 24 состоится 8 июня. Им станет благотворительный вечер-аукцион в Лондоне. При поддержке UNITED 24 будут проходить благотворительные события и концерты, партнерские проекты с известными брендами, а также сотрудничество с лидерами мнений.

[ + – ] Владимир Зеленский - о встрече с Андреем Шевченко

Напомним, ранее Андрей Шевченко заявил, что Владимир Путин — убийца. Экс-главный тренер сборной Украины по футболу осудил военные действия президента РФ на территории Украины.

Также Фокус рассказывал, сколько денег удалось собрать за первую неделю платформы United24. Согласно отчету, больше всего денег удалось собрать на потребности обороны и разминирование территории. А меньше всего досталось Мининфраструктуры, которое отвечает за направление "Восстановление Украины".