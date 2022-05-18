Андрій Шевченко зустрівся із Зеленським (фото, відео)

Легендарний футболіст став першим амбасадором платформи United24 і відвідав Офіс Президента України. Глава держави тепло зустрів колишнього головного тренера збірної України.

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Колишній український футболіст і колишній головний тренер збірної України Андрій Шевченко з офіційним візитом відвідав Офіс Президента України, де зустрівся із Володимиром Зеленським. Про це повідомляє пресслужба відомства.

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Глава держави тепло зустрів Шевченка — чоловіки обнялися, після чого футболіст подякував президентові за його роботу під час воєнного стану.

[ + – ] Зустріч Андрія Шевченка та Володимира Зеленського

Андрій Шевченко став першим амбасадором краудфандингової платформи United24, яка працює для збирання коштів для допомоги України. Користувачі можуть перерахувати будь-яку суму на три напрямки: зміцнення обороноздатності України, потреби міністерства охорони здоров'я, а також відновлення постраждалої інфраструктури.

"Важливо, що першим послом бренду UNITED 24 став українець, якого знають у всьому світі. Андрій має величезну довіру й авторитет, які отримав своєю наполегливою працею та своїми спортивними досягненнями. Тепер у нього нова місія — розповідати світові про події в Україні та направити свій авторитет на збільшення міжнародної допомоги нашій державі, щоб наблизити нашу перемогу", — сказав Володимир Зеленський.

[ + – ] Володимир Зеленський зустрівся з Андрієм Шевченком Фото: Офис президента

Андрій Шевченко також розповів, що перша подія на підтримку UNITED 24 відбудеться 8 червня. Нею стане благодійний вечір-аукціон у Лондоні. За підтримки UNITED 24 відбуватимуться благодійні події та концерти, партнерські проєкти з відомими брендами, а також співпраця з лідерами думок.

[ + – ] Володимир Зеленський — про зустріч із Андрієм Шевченком

Нагадаємо, раніше Андрій Шевченко заявив, що Володимир Путін — убивця. Колишній головний тренер збірної України з футболу засудив воєнні дії президента РФ на території України.

Також Фокус розповідав, скільки грошей удалося зібрати за перший тиждень платформи United24. Згідно зі звітом, найбільше грошей вдалося зібрати на потреби оборони та розмінування території. А найменше дісталося Мінінфраструктури, яка відповідає за напрямок "Відновлення України".