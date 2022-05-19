Мирча Луческу рассказал о своей зарплате в "Динамо"

76-летний румынский главный тренер "Динамо" Киев впервые ответил на вопрос об объеме его зарплаты в столичном клубе и рассказал, сколько получают его подопечные.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Главный тренер футбольного клуба "Динамо" Киев Мирча Луческу рассказал о своем будущем в команде, а также прокомментировал слухи о высокой заработной плате. 76-летний специалист дал большое интервью румынскому изданию GSP.ro.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Комментируя свой заработок, Луческу снова избежал конкретных цифр, но отметил, что продолжит работу с "Динамо", потому что главное для него — это беспрецедентный опыт, когда можно выступать в еврокубках, при отсутствии матчей чемпионата.

"Моя зарплата не так важна как то, что предлагает мне футбол. Я продолжаю работать, я активный, динамичный и мне очень нравится то, что мне предлагает футбол", — рассказал Луческу.

Он также отметил, что не покинет столичный клуб этим летом, несмотря на то, что чемпионат Украины может не начаться из-за войны в стране. В то же время, румынский тренер отметил, что получил предложение от одного из европейских клубов, однако решил его отклонить.

"У меня контракт до 2024 года, пока я не могу оставить команду в этом хаосе. Есть предложения, очень серьезные. У меня тоже были от "Фенербахче"! Но на данный момент это уже не имеет значения", — сказал Луческу.

Кроме того, главный тренер "Динамо" рассказал, сколько зарабатывают футболисты основного состава.

"У "Шахтера" бюджет в 5 раз больше. Но у нас в киевском "Динамо" много игроков из нашей академии, у многих зарплата 3000-4000 долларов", — отметил румынский специалист.

Ранее в румынских СМИ появилась информация, что у Мирчи Луческу осталось около 5 миллионов долларов на счетах в украинских банках, которые он не может обналичить. Позже представитель тренера Аркадий Запорожану в комментарии Фокусу опроверг эту информацию, отметив, что у Мирчи Луческу нет проблем с блокированием денежных средств в Украине.