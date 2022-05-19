Мірча Луческу розповів про свою зарплату в "Динамо"

76-річний румунський головний тренер "Динамо" Київ уперше відповів на питання про обсяг його зарплати в столичному клубі та розповів, скільки отримують його підопічні.

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Головний тренер футбольного клубу "Динамо" Київ Мірча Луческу розповів про своє майбутнє в команді, а також прокоментував чутки про високу заробітну плату. 76-річний фахівець дав велике інтерв'ю румунському виданню GSP.ro.

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Коментуючи свій заробіток, Луческу знову уникнув конкретних цифр, але зазначив, що продовжить роботу з "Динамо", тому що головне для нього — безпрецедентний досвід, коли можна виступати в єврокубках за відсутності матчів чемпіонату.

"Моя зарплата не така важлива як те, що пропонує мені футбол. Я продовжую працювати, я активний, динамічний, і мені дуже подобається те, що мені пропонує футбол", — розповів Луческу.

Він також зазначив, що не залишить столичний клуб цього літа, незважаючи на те, що чемпіонат України може не розпочатися через війну в країні. Водночас румунський тренер зазначив, що отримав пропозицію від одного з європейських клубів, однак вирішив її відхилити.

"У мене контракт до 2024 року, поки я не можу залишити команду в цьому хаосі. Є пропозиції, дуже серйозні. У мене теж були від "Фенербахче"! Але зараз це вже не має значення", — сказав Луческу.

Окрім того, головний тренер "Динамо" розповів, скільки заробляють футболісти основного складу.

"У "Шахтаря" бюджет у 5 разів більший. Але в нас у київському "Динамо" багато гравців із нашої академії, у багатьох зарплата 3000-4000 доларів", — зазначив румунський фахівець.

Раніше в румунських ЗМІ з'явилася інформація, що в Мірчі Луческу залишилося близько 5 мільйонів доларів на рахунках в українських банках, які він не може перевести в готівку. Пізніше представник тренера Аркадій Запорожану в коментарі Фокусу спростував цю інформацію, зазначивши, що Мірча Луческу не має проблем із блокуванням коштів в Україні.