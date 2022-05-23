"Вы понимаете, на каком вы уровне?": комментатор Вацко раскритиковал Петракова (видео)
Слова о двухдневной работе с женами в постели завели Александра Петракова в медийный скандал.
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Футбольный комментатор Виктор Вацко прокомментировал скандальное заявление главного тренера сборной Украины по футболу Александра Петракова относительно того, как футболисты должны проводить свои выходные.
Журналист возмутился фразе тренера о том, что игрокам национальной сборной предстоит две недели работать дома в постели с женами. По мнению Виктора Вацко, в присутствии международной прессы подобные заявления выглядят некорректно.
"Перед этим была история в Гладбахе с цитатой: "Никогда не думал, что буду сидеть в Германии, немцы будут желать мне добра, а мои братья будут убивать нас". Как это понимать? Кто братья? Какие братья? А где не братья? А немцы кто? Еще не хватало сказать что-нибудь о том, что деды воевали. В этой ситуации мне становится, как называет это состояние современная молодежь, кринжово. Мое поколение высказывалось проще и четче – я в а**е от этого. Ни больше, ни меньше. В а**е. Александр Васильевич, вы — главный тренер национальной сборной Украины. Вы понимаете, где вы? Понимаете, на каком вы уровне? Понимаете, какую команду страны и в какое время вы представляете на международном уровне?", — возмутился Виктор Вацко.
Напомним, после одного из товарищеских матчей, главный тренер сборной Украины Александр Петраков заявил, что футболистам предстоит поработать в постели с женами во время двух выходных. Так Петраков отреагировал на вопрос об отчислении из заявки команды Артема Беседина, Дениса Гармаша и Виталия Буяльского.
Также Фокус рассказывал о том, кто вошел в заявку сборной Шотландии по футболу на матч против сборной Украины. Победитель этой пары выйдет в финал квалификации на ЧМ-2022, где сыграет против команды Уэльса.