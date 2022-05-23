"Ви розумієте, на якому ви рівні?": коментатор Вацко розкритикував Петракова (відео)

Слова про дводенну роботу з дружинами у ліжку завели Олександра Петракова у медійний скандал.

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Футбольний коментатор Віктор Вацко прокоментував скандальну заяву головного тренера збірної України з футболу Олександра Петракова щодо того, як футболісти мають проводити свої вихідні.

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Журналіст обурився через фразу тренера про те, що гравці національної збірної мають два тижні працювати вдома в ліжку з дружинами. На думку Віктора Вацка, у присутності міжнародної преси такі заяви виглядають некоректно.

"Перед цим була історія в Гладбасі з цитатою: "Ніколи не думав, що сидітиму в Німеччині, німці бажатимуть мені добра, а мої брати вбиватимуть нас". Як це розуміти? Хто брати? Які брати? А де не брати? А німці хто?.. Ще не вистачало сказати що-небудь про те, що діди воювали. У цій ситуації мені стає, як називає цей стан сучасна молодь, крінжово. Моє покоління висловлювалося простіше і чіткіше — я в а**ї від цього. Не більше, не менше. В а**ї. Олександре Васильовичу, ви — головний тренер національної збірної України. Ви розумієте, де ви? Розумієте, на якому ви рівні? Розумієте, яку команду країни і в який час ви представляєте на міжнародному рівні?", — обурився Віктор Вацко.

[ + – ] Віктор Вацко розкритикував Петракова (з 00:16)

Нагадаємо, після одного з товариських матчів, головний тренер збірної України Олександр Петраков заявив, що футболістам доведеться попрацювати в ліжку з дружинами під час двох вихідних. Так Петраков відреагував на питання про відрахування із заявки команди Артема Бєсєдіна, Дениса Гармаша та Віталія Буяльського.

Також Фокус розповідав про те, хто увійшов до заявки збірної Шотландії з футболу на матч проти збірної України. Переможець цієї пари вийде у фінал кваліфікації на ЧС-2022, де зіграє проти команди Уельсу.