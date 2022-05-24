"МЮ - мусор": на телеканале BBC произошел конфуз в бегущей строке (фото)

На телеканале извинились и признали ошибку, объяснив ее тем, что бегущую строку заполнял стажер. Из-за его неопытности была допущена курьезная ошибка.

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Во время прямого эфира на телеканале ВВС в бегущей строке появилась надпись с оскорбительным содержанием футбольного клуба "Манчестер Юнайтед", сообщает издание The Independent.

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В нижней части экрана зрители могли заметить фразу "Manchester United — are rubbish", что в переводе означает "Манчестер Юнайтед — мусор". Ведущая Аннита Маквей, как раз работавшая в прямом эфире, сразу принесли извинения клубу и его болельщикам и объяснила ситуацию.

По ее словам, это произошло из-за того, что в эфирной аппаратной кто-то из сотрудников тренировался набирать текст для бегущей строки. Девушка отметила, что во время таких тренировок, как правило, стажеров, пишутся абсолютно случайные вещи.

После этого инцидента телеканал BBC сделал официальное заявление, в котором также извинился за досадный инцидент.

"Во время тестирования произошел технический сбой с нашей тестовой бегущей строкой, которая на несколько секунд переключилась на прямой эфир. Мы приносим извинения за любое оскорбление, нанесенное в прямом эфире", — сказано в официальном сообщении телеканала.

Фото: Скриншот

Ранее Фокус рассказывал о конфузе немецкого телеканала, который перепутал Киев с Москвой. Во время прямого эфира журналистка вела включение из Киева и рассказывала о визите Министра иностранных дел Германии Анналены Бербок в Украину. Однако в титрах было указано, что съемки ведутся "вживую из Москвы".

Также мы сообщали, что бывший футболист "Динамо" Виктор Леоненко лишился работы на телеканалах "Футбол 1/2/3" из-за интервью, в котором не стал осуждать российских спортсменов за молчание об агрессии РФ в Украине. Телевизионный эксперт сказал, что российские спортсмены не заслуживают наказания, поскольку не виноваты в военной агрессии РФ против Украины. Спустя два дня после интервью Леоненко был уволен.