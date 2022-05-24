"МЮ — сміття": на телеканалі BBC стався конфуз у рухомому рядку (фото)

На телеканалі вибачилися і визнали помилку, пояснивши її тим, що рухомий рядок заповнював стажер. Через його недосвідченість було допущено курйозну помилку.

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Під час прямого ефіру на телеканалі ВВС у рухомому рядку з'явився напис із образливим змістом футбольного клубу "Манчестер Юнайтед", повідомляє видання The Independent.

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У нижній частині екрана глядачі могли помітити фразу "Manchester United — are rubbish", що в перекладі означає "Манчестер Юнайтед — сміття". Ведуча Анніта Маквей, яка якраз працювала у прямому ефірі, одразу вибачилися перед клубом та його вболівальниками і пояснила ситуацію.

За її словами, це сталося через те, що в ефірній апаратній хтось із співробітників тренувався набирати текст для рухомого рядка. Дівчина зауважила, що під час таких тренувань, як правило, стажистів, пишуться абсолютно випадкові речі.

Після цього інциденту телеканал BBC зробив офіційну заяву, в якій також вибачився за прикрий інцидент.

"Під час тестування стався технічний збій з нашим тестовим рухомим рядком, який на кілька секунд переключився на прямий ефір. Ми перепрошуємо за будь-яку образу, завдану в прямому ефірі", — сказано в офіційному повідомленні телеканалу.

Фото: Скриншот

Раніше Фокус розповідав про конфуз німецького телеканалу, який переплутав Київ із Москвою. Під час прямого ефіру журналістка вела включення з Києва та розповідала про візит Міністра закордонних справ Німеччини Анналени Бербок до України. Однак у титрах було зазначено, що зйомки ведуться "наживо з Москви".

Також ми повідомляли, що колишній футболіст "Динамо" Віктор Леоненко втратив роботу на телеканалах "Футбол 1/2/3" через інтерв'ю, в якому не засуджував російських спортсменів за мовчання про агресію РФ в Україні. Телевізійний експерт сказав, що російські спортсмени не заслуговують на покарання, оскільки не винні у військовій агресії РФ проти України. Через два дні після інтерв'ю Леоненка звільнили.