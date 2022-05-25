40-летний футболист Ибрагимович перенес операцию на колене, чтобы продолжить карьеру (видео)

Шведский нападающий "Милана" не собирается заканчивать с игровой карьерой, даже несмотря на тяжелые травмы.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Футболист "Милана" Златан Ибрагимович прооперировал колено, информирует клубная пресс-служба.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

40-летний нападающий не намерен завершать карьеру, несмотря на свой возраст и травмы. Шведский футболист пребывает в хорошей физической форме и намерен провести еще как минимум один сезон в футболке "россо-нери".

После хирургического вмешательства возрастному футболисту понадобится 7-8 месяцев для восстановления. После операции Ибрагимович предстоит реконструкция передней крестообразной связки колена с латеральным усилением и восстановлением мениска.

Отметим, что 3 октября Ибрагимовичу исполнится 41 год. Он является одним из самых возрастных действующих футболистов в мире.

В сезоне 2021/2022 Златан Ибрагимович в составе "Милана" стал чемпионом Италии. Он забил 8 голов и отдал 3 результативных передачи за миланский клуб во всех турнирах.

Выступая за разные клубы, за всю карьеру Ибрагимович выиграл 32 клубных титула. Наиболее продуктивным получился его период в составе французского ПСЖ (2012—2016). С парижским клубом шведский нападающий выиграл 12 трофеев: 4 чемпионских титула во Франции, 2 Кубка Франции, 3 Кубка французской лиги и 3 Суперкубка Франции.

В коллекции Ибрагимовича нет победы в Лиге чемпионов УЕФА. По итогам нынешнего чемпионата Италии, "Милан" получил прямую путевку в самый престижный клубный турнир Европы.

Напомним, Фокус рассказывал, что видео с тренировкой Златана Ибрагимовича побило рекорды просмотров в социальных сетях. Ролик, снятый во время тренировки и подписанный как "Терпение", вызвал живой отклик подписчиков. За первые сутки его посмотрело свыше 18 млн пользователей.

В декабре Ибрагимович рассказал, что однажды в "Манчестер Юнайтед" его заставили заплатить за сок, который он выпил в отеле при подготовке к матчу. Шведский форвард тогда заявил, что в великом клубе царит "мелочный менталитет".