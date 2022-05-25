40-річний футболіст Ібрагімович переніс операцію на коліні, щоб продовжити кар'єру (відео)

Шведський нападник "Мілана" не збирається закінчувати з ігровою кар'єрою, навіть незважаючи на тяжкі травми.

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Футболіст "Мілана" Златан Ібрагімович прооперував коліно, повідомляє клубна пресслужба.

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40-річний нападник не має наміру завершувати кар'єру, незважаючи на свій вік і травми. Шведський футболіст перебуває в хорошій фізичній формі та має намір провести ще як мінімум один сезон у футболці "росо-нері".

Після хірургічного втручання віковому футболісту знадобиться 7-8 місяців для відновлення. Після операції в Ібрагімовича має відбутися реконструкція передньої хрестоподібної зв'язки коліна з латеральним посиленням і відновленням меніска.

Зазначимо, що 3 жовтня Ібрагімовичу виповниться 41 рік. Він є одним із найвікових футболістів у світі, які грають.

У сезоні 2021/2022 Златан Ібрагімович у складі "Мілана" став чемпіоном Італії. Він забив 8 голів і віддав 3 результативні передачі за міланський клуб у всіх турнірах.

Виступаючи за різні клуби, за всю кар'єру Ібрагімович виграв 32 клубні титули. Найпродуктивнішим вийшов його період у складі французького ПСЖ (2012-2016). Із паризьким клубом шведський нападник виграв 12 трофеїв: 4 чемпіонські титули у Франції, 2 Кубки Франції, 3 Кубки французької ліги та 3 Суперкубки Франції.

У колекції Ібрагімовича немає перемоги в Лізі чемпіонів УЄФА. За підсумками цьогорічного чемпіонату Італії, "Мілан" отримав пряму путівку до найпрестижнішого клубного турніру Європи.

Нагадаємо, Фокус розповідав, що відео з тренуванням Златана Ібрагімовича побило рекорди переглядів у соціальних мережах. Ролик, знятий під час тренування та підписаний як "Терпіння", викликав живий відгук підписників. За першу добу його переглянуло понад 18 млн користувачів.

У грудні Ібрагімович розповів, що одного разу в "Манчестер Юнайтед" його змусили заплатити за сік, який він випив у готелі під час підготовки до матчу. Шведський форвард тоді заявив, що у великому клубі панує "дріб'язковий менталітет".