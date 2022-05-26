Джошуа угрожал сломать челюсть студентам Оксфордского университета (видео)

Британский боксер не выдержал студенческой критики и ворвался в их комнату для разъяснительной беседы.

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Ближайший соперник украинского боксера Александра Усика британец Энтони Джошуа попал в репутационный скандал, сообщает издание The Mirror.

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Боксер приехал в Оксофордский университет и прогуливался по коридорам, когда услышал критику в свой адрес со стороны студентов. Молодые люди высмеивали Джошуа за то, что он отказался драться с Тайсоном Фьюри. По всей видимости, их слова задели экс-чемпиона мира в супертяжелом весе настолько, что он отыскал их жилье и ворвался в комнату для выяснения отношений.

Видео с угрозами от Джошуа уже опубликовано в Twitter. В частности, британец угрожал парням переломом челюсти и физическим насилием со стороны его друзей.

"Думайте, что говорите, потому что когда я приведу сюда людей и начну ломать ваши хрупкие челюсти, никому из вас это не понравится. Когда тебе сломают челюсть и выгонят из университета, кому из вас это понравится?", — заявил Джошуа.

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Отметим, что Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа никогда не встречались на ринге. Ближе всего к достижению сделки команды обоих спортсменов были прошлым летом, однако WBC обязала Фьюри провести третий бой против Деонтея Уайлдера, пока Джошуа проигрывал свои пояса на "Уэмбли" украинцу Александру Усику.

Согласно контракту, Энтони Джошуа должен провести бой-реванш против Александра Усика. Этот поединок предварительно запланирован на 23 июля, однако контракт между сторонами на этот конкретный бой еще не подписан. Также остаются вопросы о месте проведения этого боя.

Напомним, ранее Фокус рассказывал, что британский боксер Тайсон Фьюри объявил о завершении профессиональной карьеры. Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе уходит из профессионального бокса в возрасте 33 лет. В своем последнем бою Фьюри защитил титул чемпиона мира, в шести раундах победив другого британца — Диллиана Уайта.