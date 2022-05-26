Джошуа погрожував зламати щелепу студентам Оксфордського університету (відео)

Британський боксер не витримав студентської критики й увірвався до їхньої кімнати для роз'яснювальної бесіди.

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Найближчий суперник українського боксера Олександра Усика британець Ентоні Джошуа потрапив до репутаційного скандалу, повідомляє видання The Mirror.

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Боксер приїхав до Оксфордського університету і прогулювався коридорами, коли почув критику на свою адресу з боку студентів. Молоді люди висміювали Джошуа за те, що він відмовився битися з Тайсоном Ф'юрі. Очевидно, їхні слова зачепили ексчемпіона світу в надважкій вазі настільки, що він знайшов їхнє житло і вдерся до кімнати для з'ясування стосунків.

Відео із погрозами від Джошуа вже опубліковано у Twitter. Зокрема, британець погрожував хлопцям переломом щелепи та фізичним насильством із боку його друзів.

"Думайте, що кажете, бо коли я приведу сюди людей і почну ламати ваші тендітні щелепи, нікому з вас це не сподобається. Коли тобі зламають щелепу і виженуть з університету, кому з вас це сподобається?" — заявив Джошуа.

[ + – ] Ентоні Джошуа погрожує студентам Оксфордського університету

Зазначимо, що Тайсон Ф'юрі та Ентоні Джошуа ніколи не зустрічалися на рингу. Найближчим до досягнення угоди команди обох спортсменів були минулого літа, проте WBC зобов'язала Ф'юрі провести третій бій проти Деонтея Вайлдера, поки Джошуа програвав свої пояси на "Вемблі" українцю Олександру Усику.

Згідно з контрактом, Ентоні Джошуа має провести бій-реванш проти Олександра Усика. Цей поєдинок заздалегідь запланований на 23 липня, проте контракт між сторонами на цей конкретний бій ще не підписано. Також залишаються питання щодо місця проведення цього бою.

Нагадаємо, раніше Фокус розповідав, що британський боксер Тайсон Ф'юрі оголосив про завершення професійної кар'єри. Чемпіон світу за версією WBC у надважкій вазі йде з професійного боксу у віці 33 років. У своєму останньому бою Ф'юрі захистив титул чемпіона світу, за шість раундів перемігши іншого британця — Ділліана Вайта.