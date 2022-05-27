Андрей Ярмоленко может остаться играть в Лондоне

К футболисту сборной Украины проявляется интерес новичок английской Премьер-лиги. В последние 4 года Ярмоленко играл в составе клуба "Вест Хэм".

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Лондонский футбольный клуб "Фулхэм" заинтересован в услугах футболиста национальной сборной Украины Андрея Ярмоленко, сообщает инсайдер Экрем Конур на своей странице в Twitter.

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По его информации, руководство "дачников" (прозвище "Фулхэма") внимательно следит за ситуацией с опытным украинским полузащитником, который объявил об уходе из "Вест Хэма" после завершения срока его контракта.

Конур отмечает, что "Фулхэм" может позволить себе подписание украинского футболиста. В "Вест Хэме" Ярмоленко имел одну из самых больших зарплат — 135 тысяч евро в неделю, или 7,1 миллиона в год. Сам футболист, комментируя свой уход из команды, отметил, что хотел бы иметь больше игровой практики.

В пользу "Фулхэма", помимо конкретного интереса к 32-летнему игроку, говорит и тот фактор, что Ярмоленко и его семье не придется переезжать из Лондона. Также Андрей продолжит выступать в одном из сильнейших чемпионатов в мире, поскольку "Фулхэм" получил право на повышение в классе по итогам сезона 2021/2022.

Для клуба вариант с подписанием Ярмоленко также выгоден, поскольку основной правый полузащитник команды Гарри Уилсон нуждается в качественной замене в течение сезона. Вторым игроком на этой позиции у "Фулхэма" является 30-летний француз Энтони Кнокарт, который часто подвержен травмам. С учетом высокой интенсивности матчей в АПЛ, главному тренеру "Фулхэма" Марко Силве нужна равноценная замена на каждой из позиции. Кроме того, за приход Ярмоленко клуб не должен выплачивать никаких компенсаций — у украинца есть статус свободного агента.

Напомним, Фокус рассказывал, что Андрей Ярмоленко принял решение покинуть "Вест Хэм". В текущем сезоне за эту команду он провел 30 матчей, в которых забил три мяча. Два из них Ярмоленко отправил в ворота "Астон Виллы" и "Севильи" уже после российского военного вторжения в Украину.

Также ранее Ярмоленко рассказал о своем диалоге с экс-партнером по сборной Украины Анатолием Тимощуком, который, несмотря на российскую агрессию в Украине, продолжает работать ассистентом главного тренера в футбольном клубе "Зенит". Андрей спровоцировал бывшего партнера по сборной на разговор о войне, но диалог продлился недолго.