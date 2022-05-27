Андрій Ярмоленко може залишитися грати у Лондоні

До футболіста збірної України проявляється інтерес новачок англійської Прем'єр-ліги. Останні 4 роки Ярмоленко грав у складі клубу "Вест Хем".

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Лондонський футбольний клуб "Фулхем" зацікавлений у послугах футболіста національної збірної України Андрія Ярмоленка, повідомляє інсайдер Екрем Конур на своїй сторінці у Twitter.

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За його інформацією, керівництво "дачників" (прізвисько "Фулхема") уважно стежить за ситуацією з досвідченим українським півзахисником, який оголосив про звільнення з "Вест Хема" після закінчення терміну його контракту.

Конур зазначає, що "Фулхем" може дозволити собі підписання українського футболіста. У "Вест Хемі" Ярмоленко мав одну з найбільших зарплат — 135 тисяч євро на тиждень, або 7,1 мільйонів на рік. Сам футболіст, коментуючи свій відхід із команди, зазначив, що хотів би мати більше ігрової практики.

На користь "Фулхема", крім конкретного інтересу до 32-річного гравця, говорить і той фактор, що Ярмоленку та його сім'ї не доведеться переїжджати з Лондона. Також Андрій продовжить виступати в одному із найсильніших чемпіонатів у світі, оскільки "Фулхем" отримав право на підвищення у класі за підсумками сезону 2021/2022.

Для клубу варіант із підписанням Ярмоленка також вигідний, оскільки основний правий півзахисник команди Гаррі Вілсон потребує якісної заміни протягом сезону. Другим гравцем на цій позиції у "Фулхема" є 30-річний француз Ентоні Кнокарт, який часто зазнає травм. З урахуванням високої інтенсивності матчів в АПЛ, головному тренеру "Фулхема" Марко Сілві потрібна рівноцінна заміна на кожній позиції. Крім того, за прихід Ярмоленка клуб не повинен виплачувати жодних компенсацій — українець має статус вільного агента.

Нагадаємо, Фокус розповідав, що Андрій Ярмоленко вирішив залишити "Вест Хем". У поточному сезоні за цю команду він провів 30 матчів, у яких забив три м'ячі. Два з них Ярмоленко відправив у ворота "Астон Вілли" та "Севільї" вже після російського військового вторгнення в Україну.

Також раніше Ярмоленко розповів про свій діалог із експартнером зі збірної України Анатолієм Тимощуком, який, незважаючи на російську агресію в Україні, продовжує працювати асистентом головного тренера у футбольному клубі "Зеніт". Андрій спровокував колишнього партнера зі збірної на розмову про війну, але діалог тривав недовго.