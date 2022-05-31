МВД Франции обвинило тренера "Ливерпуля" в разжигании беспорядков на финале ЛЧ в Париже

Юрген Клопп призвал болельщиков "красных" ехать в Париж даже без билетов на матч. В результате тысячи фанатов пытались прорваться на стадион с поддельными билетами или без них.

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Тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп способствовал беспорядкам, которые произошли в ходе финального матча Лиги чемпионов 28 мая. Болельщики "красных", приехавшие в Париж после призыва наставника команды, пытались прорваться на трибуны с поддельными билетами или вовсе без них. Соответствующее заявление сделали в Министерстве внутренних дел Франции, пишет издание Le Monde.

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Министр Жеральд Дарманен сообщил, что Клопп за несколько дней до матча призывал фанатов "Ливерпуля" ехать во французскую столицу даже без билетов.

"Я думаю, что Париж достаточно большой, чтобы поехать туда без билета (на матч) и хорошо провести время. Ведите себя хорошо, но будьте в хорошем настроении", — цитирует футбольного тренера издание.

В результате возле стадиона Стад де Франс возникла толпа фанатов из Великобритании, некоторые из них пытались прорваться на трибуны и вступили в стычки с полицией. Правоохранители в свою очередь применяли слезоточивый газ.

Глава МВД Франции допустил, что именно призыв наставника "Ливерпуля" способствовал тому, что до 40 тысяч британских болельщиков пытались попасть на матч с поддельными билетами или без них.

УЕФА уже начал независимое расследование инцидента, заявив, что организация рассмотрит "поведение всех организаций, участвовавших в финале".

Напомним, в финале Лиги чемпионов мадридский "Реал" одолел "Ливерпуль" со счетом 0:1. Гол на 59-й минуте забил Винисиус.

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