МВС Франції звинуватило тренера "Ліверпуля" у розпалюванні заворушень на фіналі ЛЧ у Парижі

Юрген Клопп закликав уболівальників "червоних" їхати в Париж навіть без квитків на матч. Унаслідок цього тисячі фанатів намагалися прорватися на стадіон із підробленими квитками або без них.

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Тренер "Ліверпуля" Юрген Клопп сприяв заворушенням, що сталися під час фінального матчу Ліги чемпіонів 28 травня. Уболівальники "червоних", які приїхали в Париж після заклику наставника команди, намагалися прорватися на трибуни з підробленими квитками або без них. Відповідну заяву зробили у Міністерстві внутрішніх справ Франції, пише видання "Le Monde".

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Міністр Жеральд Дарманен повідомив, що Клопп за кілька днів до матчу закликав фанатів "Ліверпуля" їхати до французької столиці навіть без квитків.

"Я думаю, що Париж досить великий, щоб поїхати туди без квитка (на матч) і добре провести час. Поводьтеся добре, але будьте в хорошому настрої", — цитує футбольного тренера видання.

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Зрештою біля стадіону Стад де Франс виник натовп фанатів із Великої Британії, деякі з них намагалися прорватися на трибуни та вступили у сутички з поліцією. Правоохоронці, зі свого боку, застосовували сльозогінний газ.

Глава МВС Франції припустив, що саме заклик наставника "Ліверпуля" сприяв тому, що до 40 тисяч британських уболівальників намагалися потрапити на матч із підробленими квитками або без них.

УЄФА вже розпочала незалежне розслідування інциденту, заявивши, що організація розгляне "поведінку всіх організацій, які брали участь у фіналі".

Нагадаємо, у фіналі Ліги чемпіонів мадридський "Реал" переміг "Ліверпуль" з рахунком 0:1. Гол на 59-й хвилині забив Вінісіус.

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