Рестлер Джон Сина встретился со своим поклонником, бежавшим из Мариуполя (видео)

19-летний Михаил с синдромом Дауна согласился уехать, когда мать рассказала, что Джон Сина встретит его за границей.

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Легендарный американский рестлер WWE Джон Сина встретился со своим фанатом, Михаилом из Мариуполя, который был вынужден бежать вместе с родителями, когда российские оккупанты начали превращать его родной город в руины. Об этом пишет Daily Mail.

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19-летний Михаил Рогожин с синдромом Дауна, всегда восхищался знаменитым рестлером, собирал его плакаты и пересмотрел все его бои. Но обстрелами ВС РФ дом, где он жил с семьей, был уничтожен.

Михаилу и его семье пришлось уехать. Он тяжело переносил переезд, но мать помогала пережить ему трудности, рассказывая, что его кумир встретит его в конце пути. Но когда они наконец, в конце мая, прибыли в Нидерланды, то Михаил был очень расстроен, не встретив Сину.

Историю Миши и его семьи рассказал в своей статье журналист The Wall Street Journal, когда писал о жизни людей с инвалидностью во время войны.

"У меня было три свободных от работы дня. Когда я прочел эту статью, то понял, что мне лететь до Амстердама всего час. И это значит, что я проведу особенный вечер с новыми друзьями", — рассказал Джон Сина.

[ + – ] Встреча Джона Сины и его фаната из Мариуполя

Сина посетил семью Рогожиных в центре для беженцев Хейзене возле Амстердама. Подарил юноше свой пояс World Wrestling Entertainment (WWE), футболку, кепку и другие памятные вещи.

Рестлер признался, что его очень вдохновила и растрогала история Михаила, и, особенно, история его мамы, Лианы.

"Настойчивость Миши – необыкновенна, он и его мама – это два замечательных примера того, как настойчивость может привести к отличному результату даже в такие трудные времена", — признался Джон Сина.

Свою встречу с Мишей рестлер назвал "прекрасным приключением", во время которого он нашел замечательного нового друга.

Напомним, Украину, которая страдает от бесконечных обстрелов российских оккупантов, поддерживают знаменитости по всему миру. И некоторые из них даже приезжают в нашу страну. Так, в мае сенсацией стал приезд Анджелины Джоли в Львов.

А ранее, в марте, оказалось, что Украину посетил режиссер "бондианы" Кэри Фукунага. Он приехал помочь благотворительной организации World Central Kitchen и ее главе и шеф-повару Хосе Андресу.