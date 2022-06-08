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Рестлер Джон Сина встретился со своим поклонником, бежавшим из Мариуполя (видео)

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Фото: Скриншот | Джон Сина и его фанат - Михаил Рогожин из Мариуполя

19-летний Михаил с синдромом Дауна согласился уехать, когда мать рассказала, что Джон Сина встретит его за границей.

Легендарный американский рестлер WWE Джон Сина встретился со своим фанатом, Михаилом из Мариуполя, который был вынужден бежать вместе с родителями, когда российские оккупанты начали превращать его родной город в руины. Об этом пишет Daily Mail.

19-летний Михаил Рогожин с синдромом Дауна, всегда восхищался знаменитым рестлером, собирал его плакаты и пересмотрел все его бои. Но обстрелами ВС РФ дом, где он жил с семьей, был уничтожен.

Михаилу и его семье пришлось уехать. Он тяжело переносил переезд, но мать помогала пережить ему трудности, рассказывая, что его кумир встретит его в конце пути. Но когда они наконец, в конце мая, прибыли в Нидерланды, то Михаил был очень расстроен, не встретив Сину.

Историю Миши и его семьи рассказал в своей статье журналист The Wall Street Journal, когда писал о жизни людей с инвалидностью во время войны.

"У меня было три свободных от работы дня. Когда я прочел эту статью, то понял, что мне лететь до Амстердама всего час. И это значит, что я проведу особенный вечер с новыми друзьями", — рассказал Джон Сина.

Встреча Джона Сины и его фаната из Мариуполя

Сина посетил семью Рогожиных в центре для беженцев Хейзене возле Амстердама. Подарил юноше свой пояс World Wrestling Entertainment (WWE), футболку, кепку и другие памятные вещи.

Рестлер признался, что его очень вдохновила и растрогала история Михаила, и, особенно, история его мамы, Лианы.

"Настойчивость Миши – необыкновенна, он и его мама – это два замечательных примера того, как настойчивость может привести к отличному результату даже в такие трудные времена", — признался Джон Сина.

Свою встречу с Мишей рестлер назвал "прекрасным приключением", во время которого он нашел замечательного нового друга.

Напомним, Украину, которая страдает от бесконечных обстрелов российских оккупантов, поддерживают знаменитости по всему миру. И некоторые из них даже приезжают в нашу страну. Так, в мае сенсацией стал приезд Анджелины Джоли в Львов.

А ранее, в марте, оказалось, что Украину посетил режиссер "бондианы" Кэри Фукунага. Он приехал помочь благотворительной организации World Central Kitchen и ее главе и шеф-повару Хосе Андресу.