"История только начинается". Стало известно, кто привез Анджелину Джоли в Украину

Оказалось, что приезд голливудской звезды – заслуга главы Офиса президента Андрея Ермака

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На днях неожиданный приезд голливудской актрисы Анджелины Джоли в Украину стал настоящей сенсацией. А теперь выяснилось, благодаря кому в Офисе президента Украины этот визит стал возможным. Об этом написала советница по вопросам коммуникаций главы Офиса президента Дарья Заливная.

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"Наконец-то уже официально могу вам признаться, кто на самом деле стоит за приездом Анджелины Джоли в Украину. И у кого есть ее телефонный номер. Для протокола: о "Львовских круассанах" он не просил. Как говорят на Галичине, так сі стало. Это уже далеко не первый зум Андрея Ермака и Анджелины Джоли", – рассказала Заливная.

Фото: Скриншот

Несмотря на то, что артистка является послом доброй воли ООН по делам беженцев, в Организации отметили, что ее визит в Украину – ее личная инициатива, и ООН здесь ни при чем.

Дарья Заливная также намекнула, что это не последний визит Джоли в Украину, написав, что история с Анджелиной для Украины только начинается.

"Скоро сами все увидите. PS: Умная, глубокая, очень смелая и сильная женщина. Благодарны за поддержку Украины", — отметила Заливная.

Фото: Соцсети Фото: Соцсети Фото: Соцсети Фото: Укрзализныця Фото: Соцсети

Напомним, неделю назад в Сети появилось видео, снятое во львовском кафе. Актриса посетила заведение в районе Сыхова и отправилась на львовский железнодорожный вокзал. Актриса встретила пассажиров эвакуационного поезда из Покровска и пообщалась с ними лично.

Также Джоли посетила волонтеров, психологов и врачей, оказывающих помощь эвакуированным украинцам и навестила в больнице детей, пострадавших от ракетного удара военных РФ по вокзалу в Краматорске. Ей даже пришлось бежать в бомбоубежище во время воздушной тревоги.

Позже визит Анджелины Джоли в Львов оброс мемами. Особое внимание уделили юноше, который был так увлечен своим телефоном, что не заметил, как знаменитость зашла в кафе.

Джоли посвятила своему визиту в Украину пост в Instagram. Она продемонстрировала осколок российского снаряда, покалечивший одного из раненых украинских детей.